La fusión peruano-china que sigue conquistando paladares: Madam Tusan cumple 15 años

El sabor une culturas y despierta emociones. Porque comer bien no es solo degustar, es vivir una experiencia donde cada detalle importa: el ambiente, el servicio y la combinación perfecta entre tradición, técnica y creatividad. Encontrar un lugar que reúna todo eso no es tarea fácil.

Y cuando hablamos de comida oriental con una auténtica fusión peruano-china, hay un solo nombre que viene a la mente: Madam Tusan. Más que un restaurante, es una propuesta completa que se refleja en cada plato, en la atención y en el ambiente que acompaña cada visita. Hoy celebra 15 años junto al público peruano, reafirmando una propuesta que ha sabido crecer sin perder su esencia.

15 años celebrando sabor y experiencia

Pero esta celebración no solo se queda en la mesa. Por su aniversario, 50 personas podrán ser parte de una cena especial diseñada para sorprender a todos los sentidos con su propuesta gastronómica. Una experiencia pensada para disfrutar lo mejor de su cocina en un ambiente único.

Quienes sean parte de esta experiencia también participarán en el sorteo de un viaje a Hong Kong para dos personas, con todos los gastos pagados. Un premio que conecta directamente con las raíces que inspiran la identidad de Madam Tusan y su visión culinaria.

Para participar, solo deberán consumir en cualquiera de los restaurantes de Madam Tusan, del 6 al 30 de abril. Al finalizar tu consumo, recibirás una galleta de la fortuna que podría ser la puerta a esta experiencia gastronómica.

Gastronomía que conecta culturas

Detrás de esta propuesta hay una historia de fusión y evolución. Inspirado en la ciudad de Hong Kong —donde lo tradicional y lo moderno conviven—, Madam Tusan ha creado una cocina que combina lo mejor de la tradición china con sabores del mundo, logrando una propuesta única que sigue conquistando a muchas familias.

Cada visita al restaurante es una oportunidad más de ser parte de esta celebración. En Madam Tusan, compartir también puede convertirse en la posibilidad de vivir una cena única y acercarse a una experiencia inspirada en Hong Kong.

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