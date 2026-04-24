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Sociedad

Nuevo hospital en Lima Este ya presenta un avance del 75%: beneficiará a 300 mil vecinos y tiene un área de 25.000 metros cuadrados

Este hospital contará con cuatro niveles y más de 35 mil metros cuadrados dedicados a servicios de alta complejidad, con una inversión estimada de 240 millones de soles.

Este hospital contará con cuatro niveles y más de 35 mil m² de área construida, con una inversión estimada de 240 millones de soles, asegurando atención de alta complejidad.
Este hospital contará con cuatro niveles y más de 35 mil m² de área construida, con una inversión estimada de 240 millones de soles, asegurando atención de alta complejidad. | Foto: difusión
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El proyecto del nuevo hospital José Agurto Tello, ubicado en el distrito de Lurigancho–Chosica, en Lima Este, alcanzó un avance del 75% en su proceso de desarrollo, según se informó durante una mesa de trabajo que reunió a autoridades y entidades involucradas. La iniciativa busca mejorar la capacidad de atención en salud para una población que supera los 300.000 habitantes en esta zona de la capital.

La reunión contó con la participación de representantes del sector salud, autoridades locales y organismos técnicos, quienes revisaron el estado del proyecto y coordinaron acciones para acelerar su ejecución. El establecimiento se proyecta como una respuesta a la demanda creciente de servicios médicos en la zona, especialmente en contextos de emergencias vinculadas a la Carretera Central.

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Proyecto hospitalario en Lima Este avanza en etapa de formulación y apunta a viabilidad en junio

Durante la jornada, se precisó que el proyecto se encuentra en fase de formulación y mantiene un progreso sostenido, pasando de un 65% a un 75% en su desarrollo reciente. Las autoridades indicaron que, de continuar con el ritmo actual de trabajo y coordinación interinstitucional, se espera alcanzar la viabilidad técnica en junio de 2026.

Asimismo, se informó que el terreno destinado a la construcción, con una extensión de 25.000 metros cuadrados, ya cuenta con saneamiento físico-legal. Este espacio será transferido al Ministerio de Salud, lo que permitirá continuar con los procedimientos necesarios para la ejecución de la obra.

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Nueva infraestructura contempla cuatro niveles y servicios de alta complejidad

El nuevo hospital está diseñado para contar con una infraestructura moderna de cuatro niveles y más de 35.000 metros cuadrados de área construida. El plan incluye la implementación de consultorios, salas de operaciones y diversas unidades especializadas orientadas a la atención de casos de mayor complejidad.

La inversión estimada para este proyecto asciende a aproximadamente 240 millones de soles. Además, se contempla la participación de diversas entidades en los procesos administrativos y técnicos, con el objetivo de garantizar que la obra avance conforme a los plazos establecidos y responda a las necesidades de la población de Lima Este.

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