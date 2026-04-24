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Estado de emergencia por lluvias: Gobierno peruano amplía medida excepcional por 60 días en 14 regiones del país

Gobiernos locales y regionales, con apoyo del Indeci, serán responsables de implementar acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas durante el periodo de emergencia.

La medida abarca localidades como Amazonas, Áncash y Piura, buscando reducir daños y atender a la población afectada
La medida abarca localidades como Amazonas, Áncash y Piura, buscando reducir daños y atender a la población afectada | Foto: Andina

El Gobierno peruano dispuso extender el estado de emergencia en diversos distritos de 14 departamentos del país por un periodo de 60 días calendario, medida que entrará en vigencia desde el 26 de abril de 2026. La decisión responde al riesgo asociado a las lluvias intensas registradas en distintas zonas, con el objetivo de continuar las acciones orientadas a reducir daños y atender a la población afectada.

La prórroga también incluye al distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz (Áncash), donde la medida se aplicará desde el 27 de abril debido a problemas vinculados a la calidad del agua. Ambas disposiciones fueron oficializadas mediante decretos supremos publicados en el diario oficial, estableciendo lineamientos para la intervención de las autoridades.

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Decreto amplía restricciones en 14 regiones ante riesgo por lluvias intensas

La extensión del estado de emergencia alcanza a localidades de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. La medida se sustenta en la persistencia de precipitaciones que representan un peligro para la población y la infraestructura en estas jurisdicciones.

El decreto establece que las acciones deberán centrarse en la reducción del riesgo, así como en la continuidad de las labores de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Además, se precisa que las intervenciones podrán ajustarse según la evolución de las condiciones climáticas que se presenten durante el periodo de vigencia.

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Gobiernos regionales y locales ejecutarán intervenciones con apoyo del Indeci

Las disposiciones señalan que los gobiernos regionales y municipales serán los responsables de ejecutar las acciones necesarias en sus respectivas jurisdicciones. Estas labores se realizarán con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diversos sectores del Ejecutivo.

Entre las entidades involucradas se encuentran los sectores de Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Defensa, que brindarán soporte en las intervenciones. Asimismo, se establece que el financiamiento de las medidas se realizará con cargo a los presupuestos institucionales de cada entidad, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

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