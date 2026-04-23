El Ministerio de Educación (Minedu) informó este jueves 23 de abril que no habrá una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario para este año, tras los cuestionamientos por la falta de presupuesto que habría afectado a más de 300 postulantes. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial, en el que se detallan los alcances de esta medida.

La entidad precisó que la decisión responde a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2026 y a un proceso de reorganización del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Esta medida se da en medio de críticas sobre la continuidad del financiamiento para estudios de posgrado en el extranjero.

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“En el marco del proceso de modernización del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, se viene implementando una reingeniería integral (…) Respecto a la Beca Generación del Bicentenario, se precisa que forma parte de este proceso, priorizando que la inversión estatal contribuya directamente al desarrollo del país (…) En ese contexto, no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, en línea con un uso responsable y sostenible de los recursos públicos.

Pronunciamiento de Minedu sobre Beca Generación del Bicentenario.

Minedu prioriza continuidad de becarios de la Beca Generación del Bicentenario

El Ministerio de Educación indicó que la actual estrategia está centrada en asegurar que los beneficiarios vigentes de la Beca Generación del Bicentenario concluyan sus estudios sin interrupciones. Esta medida responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con quienes ya accedieron al financiamiento para programas de posgrado en el extranjero.

En esa línea, se busca reforzar el seguimiento académico y administrativo de los becarios, asegurando que completen su formación y que los resultados de su especialización tengan aplicación en el país. La priorización de estos estudiantes forma parte de un enfoque orientado a dar continuidad efectiva al programa y consolidar los procesos en curso.