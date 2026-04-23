Directora explicó que autoridades y agentes de la PNP se encuentran investigando el caso. | Foto: composición LR

Directora explicó que autoridades y agentes de la PNP se encuentran investigando el caso. | Foto: composición LR

El reporte sobre el presunto hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño del colegio Trilce en Chorrillos generó alarma entre padres de familia y la comunidad educativa el último 22 de abril, luego de que se difundiera un mensaje amenazante que advertía un posible tiroteo. La situación motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el retiro preventivo de estudiantes del plantel.

Frente a estos hechos, la directora de la institución, Rosana Manrique Hoyos, aclaró la situación y desmintió el hallazgo de un revólver o cualquier tipo de pistola dentro de las instalaciones del centro educativo. Sin embargo, precisó que durante las inspecciones sí se identificó la presencia de una bala, la cual viene siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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Asimismo, descartó que el plantel sea víctima de extorsión o amenazas por parte de bandas criminales, señalando que no existen indicios que vinculen el caso con organizaciones delictivas.

“Esto ha sido un acto aislado en el colegio. Estamos haciendo indagaciones con los alumnos acerca de las conductas. Se encontró una bala y no es a la liger amencionarlo porque sabemos lo que significa que un alumno maneje este artefacto”, señaló en una entrevista para el canal de YouTube Premium Comunicaciones.

PNP vincula hallazgo de munición con reto viral en redes sociales

Según la información proporcionada por la dirección, las indagaciones preliminares apuntan a que el incidente estaría relacionado con un reto viral difundido en redes sociales. Esta hipótesis surge tras la revisión inicial del caso junto a las autoridades y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes continúan con las diligencias correspondientes.

“Hemos indagado y se presume de un juego ‘challenge’ o reto irresponsable que está siendo viral en redes sociales y que los jóvenes decidieron seguir. Estamos trabajando con los padres orientándolos a cerca de cómo debe ser uso de las redes sociales con los alumnos. Necesitamos mucho la supervición de los padres de familia. Como esto de los ‘challenge’ ellos (los estudiantes) no miden las consecuencias de replicar esto”, comentó.

Como parte del proceso, el colegio puso a disposición de la Policía Nacional del Perú todos los registros necesarios, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Estas evidencias forman parte de las investigaciones en curso para determinar cómo se originó la alerta dentro del plantel.

La directora hizo un llamado de conciencia a los padres de familia para reforzar la supervisión de sus hijos, especialmente en el uso de redes sociales, con el fin de prevenir conductas asociadas a retos virales.