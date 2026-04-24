ONPE aclara que no cuenta con trabajadores extranjeros tras revisión solicitada por la JNJ

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros dentro de su institución, luego de una revisión interna realizada en atención al requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la nacionalidad de quienes integran el organismo electoral en el actual proceso de Elecciones Generales 2026.

A través de su cuenta oficial de X, mediante la iniciativa ONPEChequea, la entidad precisó que verificó la situación de todo su personal en la sede central y en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), concluyendo que los 16.757 trabajadores registrados son de nacionalidad peruana. La ONPE detalló además las modalidades de contratación y el número de servidores en cada una de ellas.

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En los últimos días se ha llenado de desinformación en redes sociales sobre presuntas contrataciones de ciudadanos extranjeros dentro del sistema electoral, especialmente tras la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la institución y el avance del conteo oficial de votos de las elecciones presidenciales.

Según el cuadro difundido por la ONPE, 9.042 trabajadores corresponden a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales bajo la modalidad de locación de servicio; 5.995 pertenecen a la sede central bajo la misma modalidad; 1.352 laboran mediante órdenes de servicio por terceros; y 368 trabajadores están bajo los Decretos Legislativos 728 y 1057, todos con nacionalidad peruana.

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JNJ otorgó cinco días a la ONPE para informar sobre personal extranjero y expediente de nueva sede

La Junta Nacional de Justicia le había pedido la información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales mediante el Oficio N. 127-2026-P/JNJ, dirigido al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, para conocer si existían ciudadanos extranjeros prestando servicios bajo cualquier modalidad dentro de la institución electoral.

El requerimiento incluía el número total de personas extranjeras, su nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad laboral y el área donde desempeñaban funciones. Además, la JNJ solicitó la copia íntegra del expediente técnico relacionado con la adquisición del nuevo inmueble de la sede central en La Victoria y otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de toda la documentación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su carta de respuesta dirigida a la Junta Nacional de Justicia, precisó que la Gerencia de Recursos Humanos efectuó la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional lo que incluye modalidades de locación de servicios, servicios de terceros y trabajadores bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 728 y 1057.

“La Gerencia de Recursos Humanos mediante Informe n. 00068-2026-GRH/ONPE ha efectuado la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional, bajo las modalidades de locación de servicios, servicios de terceros (órdenes de servicio), así como del personal sujeto a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos n.° 728 y n.° 1057”.

Asimismo, la ONPE concluyó, tras la información consolidada remitida por las ODPE y la sede central, que no existen trabajadores extranjeros prestando servicios en la entidad bajo ninguna de las modalidades contractuales evaluadas.

Según precisa el informe, “se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (locación de servicios y regímenes laborales de los Decretos Legislativos N. 728 y N.° 1057), es de nacionalidad peruana”.

ONPE responde a la JNJ.