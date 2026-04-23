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Sociedad

Festival aéreo permite sobrevolar Lima gratis en un avión de la FAP este fin de semana: conoce cómo inscribirte

La Fuerza Aérea del Perú organiza una exhibición de aeronaves, paracaidismo y acrobacias aéreas este 25 y 26 de abril en Surco. El ingreso es totalmente libre, previo registro.

Peruanos podrán disfrutar de espectáculo único de la FAP este fin de semana.
Peruanos podrán disfrutar de espectáculo único de la FAP este fin de semana. | Foto: Difusión

Lima albergará este sábado 25 y domingo 26 de abril el XVIII Festival Aéreo BALP 2026. El evento, que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, incluirá una variada exhibición de aeronaves y, entre sus actividades, permitirá a los asistentes sobrevolar la ciudad gratis en un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La jornada se realizará como parte de un homenaje al capitán FAP José Quiñones Gonzales, el héroe que en 1941 sacrificó su vida estrellando su avión contra artillería enemiga durante el conflicto con Ecuador. A continuación, te contamos cómo inscribirte para participar en esta aventura única en el país.

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Asegura tu participación siguiendo estos pasos

Las personas que deseen vivir esta experiencia deben registrar su inscripción completando sus datos a través del código QR habilitado para el festival o ingresando a este enlace. El ingreso es totalmente gratuito, el aforo es limitado y no es necesario que tengan relación alguna con la FAP.

Una vez que completen este proceso, la FAP se comunicará con el ciudadano para coordinar el vuelo. “Se podrán subir en los aviones C-27J Spartan y en los aviones de los aeroclubes”, precisó la mayor FAP Julissa Coca Pío, vocera de la actividad.

Cronograma de actividades aéreas

Cronograma de actividades aéreas

Horarios y atractivos del XVIII Festival Aéreo BALP 2026

El evento, programado para las 9.00 a. m., arrancará con una demostración de paracaidismo y seguirá con un espectáculo de acrobacias aéreas a cargo de la Escuadrilla Bicolor. Luego, vendrá la exhibición aérea que se desarrollará en dos bloques: de 10.00 a. m. a 1.00 p. m. y de 2.00 a 5.00 p. m.

Entre los principales atractivos destacan la presencia de los aviones C-27J Spartan, con capacidad para 50 pasajeros y que puede operar en pistas cortas o largas. Asimismo, habrá aeronaves F-16 del Viper Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), de aeroclubes deportivos y aviones de la Escuela de Aviación Civil del Perú (EDACI).

Aeronaves Game Bird de la FAP también serán parte del evento

Aeronaves Game Bird de la FAP también serán parte del evento

El festival, que espera reunir a entre 25.000 y 30.000 personas, también incluirá una feria gastronómica, en la que se podrán degustar diversos platos, garantizando una experiencia más recreativa e inclusiva para toda la familia.

Los asistentes deben tomar en cuenta que el ingreso será solo peatonal por San Roque y la avenida Jorge Chávez, y que no estará permitido el ingreso de autos, motos, bicicletas o algún otro vehículo. Además, tendrán que presentar su documento de identidad de manera obligatoria para acceder al recinto.

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