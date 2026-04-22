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Política

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

La Fiscalía solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del extitular de la ONPE, Piero Corvetto, tras las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.

Fiscal de la Nación aclara que Piero Corvetto entregó pasaporte italiano y peruano a la Fiscalía.
Fiscal de la Nación aclara que Piero Corvetto entregó pasaporte italiano y peruano a la Fiscalía. | Composición/LR

Durante el programa Contra Corriente, el periodista Augusto Thorndike advirtió que Piero Corvetto solo entregó su pasaporte peruano a la Fiscalía y que podría fugarse del país. “Esta noche él podría, con su pasaporte italiano y con el de sus hijos, volar a México sin que nadie lo detenga”. Sin embargo, el Fiscal de la Nación se pronunció al respecto y aclaró que Corvetto sí entregó ambos pasaportes a la Fiscalía. Además, señaló que Migraciones tiene conocimiento de ello.

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“[Corvetto] Él reconoció que tenía pasaporte italiano y ambos pasaportes los puso a disposición de la Fiscalía”, señaló por medio de las redes del Ministerio Público. El conductor exigió a las autoridades la celeridad en las investigaciones preliminares e incluso señaló que Corvetto habría mentido a la Fiscalía. “Hay un dolo de tratar de engañar a la justicia”.

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Ante las declaraciones de Thorndike, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, desmintió su versión y aclaró que el extitular de la ONPE sí habría entregado ambos pasaportes.

El pasado 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó a la Fiscalía su disposición por colaborar en las investigaciones en su contra, así como la entrega de su pasaporte, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y la anulación de sus vacaciones para precisar las deficiencias que se registraron durante el proceso electoral.

Ese mismo día, el Ministerio Público tomó conocimiento de su posición. El martes 21 de abril, Corvetto fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para entregar su pasaporte y dar información para avanzar con las investigaciones.

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