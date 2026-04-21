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Sociedad

Más de 300 afectados por la falta de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario 2026

Profesionales invirtieron en su preparación para ser admitidos por universidades de primer nivel en el extranjero a la espera de obtener la beca. Sin embargo, el programa no contaría con los recursos para financiar sus estudios de maestría y doctorado, debido a un recorte presupuestal aprobado por el Congreso en 2025.

Jóvenes fueron admitidos por prestigiosas universidades, pero perderían su vacante por incertidumbre sobre la beca.
Jóvenes fueron admitidos por prestigiosas universidades, pero perderían su vacante por incertidumbre sobre la beca. | Composición LR / Andina / Pronabec

Más de 300 profesionales se ven afectados por la paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026. El concurso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), cubría desde hace 12 años estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo para peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Sin embargo, este año no contaría con los recursos necesarios para financiar las vacantes.

El caso ha desatado la preocupación de cientos de jóvenes que denuncian llevar meses y, en algunos casos años, preparándose para postular a esta beca con el fin de estudiar sus maestrías y doctorados. Ellos afirman haber invertido miles de soles en mejorar su perfil profesional para cumplir con los exigentes requisitos del programa. “Ahora, puede que todo ese esfuerzo no haya servido de nada”, alertaron a La República.

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Proceso exigente quedaría en el aire

La Beca Generación del Bicentenario 2026 abre sus convocatorias usualmente en la quincena de abril de cada año, pero el proceso de preparación empieza mucho antes.

Nattaly López Cárdenas, una socióloga de Ayacucho interesada en el programa, señaló que al menos desde octubre del año anterior deben iniciar los trámites para cumplir las diversas condiciones del concurso, entre ellas contar con una carta de aceptación de una universidad extranjera y con el certificado del idioma requerido para el país de estudio.

A esto se suman otros gastos para construir un perfil técnico atractivo para las mejores universidades del mundo, que implica llevar diplomados y cursos especializados, así como publicar artículos académicos o participar en conferencias.

Si las universidades aceptan la solicitud del estudiante, les piden realizar un depósito para asegurar su vacante y cumplir con otros trámites iniciales (visa y seguro). Todo esto, dependiendo del perfil, número de postulaciones y exigencias del programa, puede llegar a implicar una inversión aproximada de entre S/8.000 y S/25.000, según indicó Ariana Figueroa, otra joven economista que pensaba en postular a la beca.

En su caso, tras varios años de preparación, logró obtener una carta de aceptación de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y tiene plazo hasta julio para separar su vacante. En tanto, López Cárdenas, aceptada para una maestría en London School of Economics, tiene solo hasta mayo para reservar su matrícula. No obstante, también se registrarían casos en los que los estudiantes ya perdieron su vacante porque los plazos para realizar la separación de su admisión vencieron y no pudieron efectuarla debido a la incertidumbre sobre la beca.

Ariana Figueroa fue admitida por la Universidad de Oxford, pero podría perder su vacante por la falta de la beca

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¿Qué está pasando con la Beca Generación del Bicentenario?

Los jóvenes afectados alertaron que, hasta el momento, el Pronabec no ha lanzado la convocatoria de la edición 2026 del concurso. Ante el evidente retraso, se comunicaron con la propia entidad, que a través del informe N° 895-2026 remitido el 17 de abril —y al cual accedió La República—, les confirmó una lamentable noticia: no hay presupuesto destinado para la beca este año.

“Se informa que, a la fecha del presente informe, el Pronabec no ha realizado solicitudes de específicas de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario, en tanto desde el 18 de febrero de 2026 se viene atravesando un proceso de reingeniería del programa”, afirmaron.

Esta decisión, según añadieron, se adoptó conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 106-2026-MINEDU, que determinará las acciones y cambios pertinentes en el funcionamiento del programa, así como los ajustes en el servicio de otorgamiento de becas considerando su “sostenibilidad presupuestal”.

En otro apartado de su respuesta, el Pronabec sostiene que no se tiene programada la aprobación de nuevas convocatorias de ningún tipo de becas, debido a que, en atención al presupuesto otorgado mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, Ley N° 32513, se está priorizando la sostenibilidad presupuestal de quienes ya tienen adjudicada una beca.

Pronabec confirma que no hay presupuesto solicitado para la Beca Generación del Bicentenario 2026

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Congreso recortó presupuesto para becas

La profesional López Cárdenas denunció que este problema está directamente relacionado con el recorte presupuestal que hizo el Poder Legislativo al Pronabec para este año. “El Congreso es el que aprueba el presupuesto anual y las decisiones que han tomado están afectando directamente las becas”, afirmó.

En efecto, pese a que el Pronabec había solicitado S/793 millones adicionales, de los cuales S/529 millones eran para Beca 18, el Parlamento solo aprobó en noviembre de 2025 un colchón de S/50 millones para financiar becas en 2026, es decir solo un 6%, según un análisis de este diario. Esta asignación parcial se acompañó de una disposición especial que permitiría al Minedu reorientar recursos dentro de su propio presupuesto para intentar cubrir el faltante.

La decisión impacta ahora a cientos de jóvenes que ven con preocupación cómo tanto esfuerzo para prepararse se queda en la nada. “Hacer una maestría en Perú es bastante costoso. Esta era una oportunidad para muchos que queremos seguir estudiando y luego regresar a retribuir a nuestro país. Además, si reclamamos, no es solo por nosotros, sino porque hay mucha gente que pensaba en postular en los años siguientes”, finalizó López Cárdenas.

La República se comunicó con el Ministerio de Educación y el Pronabec para recibir una respuesta sobre el futuro de la Beca Generación del Bicentenario; sin embargo, no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota.

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