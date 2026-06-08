Perú vs España EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

Perú y España vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional después de 18 años. Foto: composición LR/Bicolor/AFP

Perú y España vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional después de 18 años. Foto: composición LR/Bicolor/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Amistoso Perú vs España EN VIVO | El segundo amistoso de la Bicolor empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Luego de la agónica remontada contra Haití, los dirigidos por Mano Menezes tendrán que enfrentarse a una de las escuadras favoritas para ganar el Mundial 2026. Ambos elencos vuelven a medirse 18 años después.

¿A qué hora juegan Perú vs España HOY?

El amistoso entre Perú vs España por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 a. m. (hora española).

México: 8.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 11.00 p.m.

España: 4.00 a. m.

¿Dónde ver Perú vs España EN VIVO?

Los canales de TV para ver el Perú - España serán América TV (canal 4 y 704 en HD) y ATV (canal 9 y 709 en HD) a través de la señal abierta; por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable. En territorio español, la cobertura estará a cargo de la señal de La 1 de RTVE.

¿Cómo ver Perú vs España ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs España a través de la plataforma de streaming Disney Plus. En suelo peruano, tendrás la narración minuto a minuto en la página web de América Deportes y ATV.

Alineaciones Perú vs España

Estos serían los equipos titulares de Perú y España para el partido amistoso de hoy en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla (México).

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Johnny Vidales y Kenji Cabrera.

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Johnny Vidales y Kenji Cabrera. España: Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Olmo; Ferrán, Álex Baena y Borja Iglesias.

Perú vs España: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs España. La Furia Roja parte como muy favorita.

Betsson: gana Perú (18,50), empate (5,90), gana España (1,17)

Betano: gana Perú (16,50), empate (6,90), gana España (1,18)

Bet365: gana Perú (15,00), empate (7,50), gana España (1,17)

1XBet: gana Perú (21,00), empate (8,95), gana España (1,16)

Caliente: gana Perú (15,50), empate (6,80), gana España (1,18)

Doradobet: gana Perú (17,00), empate (7,50), gana España (1,16).

Historial del Perú - España

La selección peruana nunca pudo imponerse ante los españoles. Así quedaron los partidos.