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Perú vs España EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

El equipo de Lamine Yamal enfrenta a los dirigidos por Mano Menezes antes de debutar en el Mundial 2026. Sigue la transmisión del Perú - España en directo.

Perú y España vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional después de 18 años. Foto: composición LR/Bicolor/AFP
Perú y España vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional después de 18 años. Foto: composición LR/Bicolor/AFP
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Amistoso Perú vs España EN VIVO | El segundo amistoso de la Bicolor empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Luego de la agónica remontada contra Haití, los dirigidos por Mano Menezes tendrán que enfrentarse a una de las escuadras favoritas para ganar el Mundial 2026. Ambos elencos vuelven a medirse 18 años después.

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¿A qué hora juegan Perú vs España HOY?

El amistoso entre Perú vs España por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 a. m. (hora española).

  • México: 8.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay: 11.00 p.m.
  • España: 4.00 a. m.

¿Dónde ver Perú vs España EN VIVO?

Los canales de TV para ver el Perú - España serán América TV (canal 4 y 704 en HD) y ATV (canal 9 y 709 en HD) a través de la señal abierta; por su parte, Movistar Deportes (03 y 703 en HD) se encargará de la transmisión en cable. En territorio español, la cobertura estará a cargo de la señal de La 1 de RTVE.

¿Cómo ver Perú vs España ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver este amistoso Perú vs España a través de la plataforma de streaming Disney Plus. En suelo peruano, tendrás la narración minuto a minuto en la página web de América Deportes y ATV.

Alineaciones Perú vs España

Estos serían los equipos titulares de Perú y España para el partido amistoso de hoy en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla (México).

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Johnny Vidales y Kenji Cabrera.
  • España: Joan García; Pedro Porro, Laporte, Jon Martín, Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Olmo; Ferrán, Álex Baena y Borja Iglesias.

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Perú vs España: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Perú vs España. La Furia Roja parte como muy favorita.

  • Betsson: gana Perú (18,50), empate (5,90), gana España (1,17)
  • Betano: gana Perú (16,50), empate (6,90), gana España (1,18)
  • Bet365: gana Perú (15,00), empate (7,50), gana España (1,17)
  • 1XBet: gana Perú (21,00), empate (8,95), gana España (1,16)
  • Caliente: gana Perú (15,50), empate (6,80), gana España (1,18)
  • Doradobet: gana Perú (17,00), empate (7,50), gana España (1,16).

Historial del Perú - España

La selección peruana nunca pudo imponerse ante los españoles. Así quedaron los partidos.

  • Perú 1-3 España | 10.07.1960 | Amistoso internacional
  • España 2-1 Perú | 18.02.2004 | Amistoso internacional
  • España 2-1 Perú | 31.05.2008 | Amistoso internacional
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