José Luis Amasifuén Huamán (43) fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser identificado como presunto autor intelectual del ataque que dejó gravemente herida a la mujer de 47 años, que fue agredida frente a su condominio en Jesús María. La captura se realizó en su domicilio del Balneario de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, Lima, como parte de un operativo coordinado con la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.

Según las autoridades, la víctima sostuvo que Amasifuén Huamán, con quien mantenía una disputa por US$220.000 y propiedades adquiridas durante su matrimonio, habría organizado el atentado. Además, aseguró que no era la primera vez que su expareja intentaba atentar contra su vida y que la tensión se había intensificado desde procesos legales relacionados con pensión de alimentos a favor de sus hijos.

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Ataque armado frente al condominio en Jesús María

El atentado ocurrió el martes 24 de marzo de 2026, alrededor de las 7:17 a.m., cuando ella esperaba junto a su hija la llegada de un transporte escolar. Un sujeto encapuchado y con mascarilla se aproximó, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones. La mujer intentó refugiarse en el edificio mientras su hija presenciaba el ataque, y el agresor huyó en bicicleta por la avenida General Borgoño.

Personal de Criminalística recogió al menos cuatro casquillos de bala, y la víctima fue trasladada primero al Hospital Santa Rosa y luego a la clínica Stella Maris, donde su estado se mantiene reservado. Testigos reportaron que el agresor perseguía a la mujer hasta la entrada del edificio, disparando a quemarropa.

De acuerdo a información policial, Amasifuén Huamán cuenta con antecedentes por homicidio, conducción en estado de ebriedad y violencia familiar. Durante la detención, la PNP incautó un celular marca ZTE A35, que podría contener evidencia sobre la planificación del ataque. Tras ser trasladado al DEPINCRI Jesús María-Lince, se realizaron entrevistas con familiares de la víctima y se continúa la búsqueda del autor material de los disparos.

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Investigaciones y contexto del conflicto

La familia ha solicitado protección inmediata ante la persistencia de amenazas. Asimismo, afirman que la víctima habría sido blanco de un intento previo de asesinato el 10 de marzo, cuando dos individuos en motocicleta la interceptaron. En aquel caso, la denuncia, según señala, no tuvo seguimiento efectivo por parte de las autoridades.

Vecinos del condominio aseguraron que la mujer había sido vigilada semanas antes del atentado, pero no se habían tomado medidas de seguridad.

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