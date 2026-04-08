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Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

Cabrera Bolado, con antecedentes delictivos, admitió haber disparado a una mujer, herida en el rostro, y actúa bajo encargo, lo que sugiere un tercero involucrado en el crimen.

La captura de Cristian Mauricio Cabrera Bolado, alias 'Bolao', avanza en la investigación del atentado armado en Jesús María. El detenido confesó su participación, pero no reveló al autor intelectual.
La captura de Cristian Mauricio Cabrera Bolado, alias 'Bolao', avanza en la investigación del atentado armado en Jesús María. El detenido confesó su participación, pero no reveló al autor intelectual. | Composición LR

La captura de Cristian Mauricio Cabrera Bolado, alias 'Bolao', marca un avance clave en la investigación del atentado armado contra una mujer en un condominio de la avenida Brasil, en Jesús María. El sujeto, de 30 años, fue detenido por agentes de la Diviac en San Miguel tras un seguimiento policial, y trasladado a la sede de la Dirincri, donde confesó su participación en el ataque.

Según la Policía Nacional, el detenido admitió haber disparado contra la víctima —una madre de familia que fue herida en el rostro cuando ingresaba a su vivienda—, pero evitó identificar al presunto autor intelectual. No obstante, confirmó que actuó por encargo, lo que refuerza la hipótesis de que detrás del atentado existe un tercero que ordenó el crimen.

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Fiscalía continúa investigación por crimen

El jefe de la Diviac, coronel PNP Robert Trujillo, informó que se trabaja en conjunto con el Ministerio Público para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades. Las diligencias incluyen el análisis de comunicaciones, testimonios y registros de cámaras de seguridad, que captaron el momento en que el sicario, encapuchado, dispara a quemarropa y huye en bicicleta.

Cabrera Bolado cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio, tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas. Incluso, había salido recientemente de prisión tras cumplir una condena de siete años, y registraba una requisitoria vigente por lesiones leves.

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Expareja sería presunto autor intelectual

Las investigaciones también alcanzan al entorno cercano de la víctima. La familia había denunciado previamente amenazas y episodios de violencia familiar, señalando como principal sospechoso a su expareja. Este fue detenido inicialmente, pero quedó en libertad por falta de pruebas. La Policía no descarta ninguna hipótesis.

Pese a la gravedad del ataque, la mujer sobrevivió y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado es reservado.

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