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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de junio | Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de junio | Composición LR | Foto: Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:00
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 8 de junio?

• Compra: S/3,442

• Venta: S/3,443

07:12
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 8 de junio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4700, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 8 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,485 la venta.

Precio del dólar hoy, lunes 8 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

10:00
8/6/2026

¿Qué es el dólar ‘Ocoña’?

El dólar Ocoña, también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual se instalaron las primeras casas de cambio durante los años ochenta.

Foto: Karla Cruz/La República

09:00
8/6/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

08:00
8/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 8 de junio?

• Compra: S/3,442

• Venta: S/3,443

07:12
8/6/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 8 de junio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4700, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 8 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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