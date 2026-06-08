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Sociedad

¡Una compañía especial! Ciudadanos acudieron a votar junto a sus perritos en la segunda vuelta electoral 2026

Varios peruanos asistieron a sufragar el domingo 7 de junio en compañía de sus mascotas, para evitar dejarlas solas en casa durante la jornada democrática.

Ciudadanos acudieron a votar con sus mascotas en Perú
Ciudadanos acudieron a votar con sus mascotas en Perú | Foto: ANDINA/Dany Seminario
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El domingo 7 de junio, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. En medio de esta cita democrática, hubo ciudadanos que decidieron ir acompañados de sus mascotas, que se convirtieron en inesperadas protagonistas de la jornada electoral.

Varios de estos electores fueron captados por las cámaras de la Agencia Andina mientras cargaban a sus perritos mientras cumplían con su deber cívico. En las imágenes, se puede observar a los canes de diversas razas, colores y tamaños, posando junto a sus dueños en diversos centros de sufragio para una instantánea que quedará en la memoria de sus familias.

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Usuarios reaccionan a mascotas en elecciones

Los registros fueron difundidos en redes sociales y no tardaron en generar diversas reacciones entre los usuarios. Algunos aseguraron que son “la mejor compañía” que pudieron tener en la jornada democrática, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que las mascotas también puedan ejercer un voto simbólico durante los comicios: “ellos tienen derechos, hubieran puesto sus huellitas, son lo máximo”, afirmó una usuaria.

Por su parte, otros cibernautas felicitaron a los ciudadanos que prefirieron ir con sus perritos a sufragar y no los dejaron solos en casa. “Cada vez hay más inclusión para nuestros amigos de cuatro patas” o “eso es querer a los peluditos”, se lee entre los comentarios que dejaron varias personas en internet.

Mascotas acompañaron a sus dueños durante jornada electoral

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Perrita acompaña a presidente de mesa

Sin duda, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Mayita, una perrita rescatada en Áncash que acompañó a votar a su dueño en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El caso se volvió viral debido a que el hombre se tuvo que quedar como presidente de su mesa de votación ante la ausencia de los integrantes titulares y suplentes.

Para suerte de la mascota, el ciudadano fue preparado de manera anticipada porque podía ocurrir una situación así, y le llevó una botella con agua, croquetas y hasta pollo deshilachado, lo que generó reacciones positivas entre los usuarios que conocieron su tierna historia. “Un ejemplo de ciudadano y papá perruno”, escribió una cibernauta.

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