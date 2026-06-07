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Política

Roberto Sánchez tras conteo rápido: “Este día empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”

Desde la Plaza San Martín, el candidato se dirigió a sus simpatizantes tras la difusión del conteo rápido de Ipsos, en el que llamó a la 'recuperación de la democracia' y lanzó críticas al gobierno, al que acusó de representar un 'pacto mafioso'.

Roberto Sánchez se pronuncia tras conteo de votos.
Roberto Sánchez se pronuncia tras conteo de votos.
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Roberto Sánchez se dirigió a sus simpatizantes tras la difusión del conteo rápido de Ipsos en un mitin público en la Plaza San Martín, donde enmarcó la jornada electoral como un momento de 'recuperación de la democracia' para el país.

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“Este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno”, señaló durante su intervención, en la que llamó a la movilización contra la corrupción.

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El candidato también expresó agradecimientos al 'movimiento popular' y a los liderazgos que, según dijo, han confluido en un consenso político durante el proceso electoral.

Asimismo, mencionó a diversos sectores sociales y pueblos del país, como comunidades quechuas, aymaras y amazónicas, además de pequeños agricultores, transportistas, maestros, comerciantes y personas en situación de pobreza.

“Del Perú de todas las sangres… han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”, afirmó ante sus simpatizantes.

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