PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

Piero Corvetto es cuestionado por el papel de la ONPE en las elecciones. Foto: Difusión

Piero Corvetto es cuestionado por el papel de la ONPE en las elecciones. Foto: Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) ordenó que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) intensifiquen las acciones de seguridad en los aeropuertos, fronteras y puestos de vigilancia para evitar una eventual fuga del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La medida se dictó a través de la Orden Telefónica 843-2026-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-EM emitida el último 18 de abril, que comprende a Corvetto y otros funcionarios del ente electoral investigados por el presunto delito de colusión agravada.

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Las acciones se llevarán a cabo por medio de las direcciones especializadas y la División Regional de Inteligencia (DRI) de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

El documento policial se remitió luego de que se especuló que la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) solicitaría siete días de detención preliminar, allanamiento e incautación de bienes de Corvetto y otros miembros de la institución.

Asimismo, se dispuso que cualquier eventualidad o novedad sea comunicada de manera inmediata para su evaluación.

Las diligencias se realizan en el marco de las investigaciones del escándalo del material electoral, que se entregó con demora en diversos centros de votación de Lima. Este retraso generó que centenas de personas no voten el domingo 12 de abril y hayan tenido que hacerlo al día siguiente por disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE.

Disposición de la PNP

La PNP ya había realizado una serie de acciones como parte de las investigaciones. El mismo día de las elecciones, la Dircocor y la Fiscalía realizaron diligencia en la oficina de la ONPE en medio de las denuncias por la demora de la entrega del material electoral.

Al día siguiente, agentes policiales detuvieron al exgerente de Gestión Electoral, José Samané, quien renunció un día después de registrarse todos estos hechos. El jueves 16 de abril, Corvettó designó a Gustavo García Hidalgo como reemplazante de Samané.

Corvetto decide colaborar con las investigaciones

El jefe de la ONPE decidió colaborar con las investigaciones que realiza el Ministerio Público en medio de las investigaciones por el presunto delito de colusión.

En ese sentido, el jefe de la institución envió un oficio en el que autoriza que se le levante el secreto de las comunicaciones en el periodo que se requiera y se fije la fecha para acudir al despacho fiscal y firmar el acta que corresponda. De igual manera, indicó que entregará su pasaporte vigente.

Por otro lado, Corvetto calificó como un "despropósito" que se haya especulado con una detención preliminar en su contra por siete días. Afirmó que cuenta con seguridad las 24 horas del día en distintos grupos, que son coordinados con el personal de seguridad del Estado y que informan sobre sus traslados y movimientos al Comando.

"Resulta un despropósito y exceso en lo que respecta a mi persona, la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP de fecha 18 de abril del 2026”, dijo en RPP.

ONPE pagará defensa legal de Piero Corvetto

Luego del escándalo del material electoral, Corvetto le solicitó a la ONPE que le pague la defensa legal en la investigación que le sigue la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en calidad de testigo.

En ese contexto, la Gerencia de Asesoría Jurídica evaluó el pedido y concluyó que se cumplió con los requisitos de admisibilidad. Por ello, el secretario general de la ONPE, Elar Bolaños Llanos, firmó la resolución que declara procedente el pago de la defensa legal de Corvetto.

Asimismo, precisó que el beneficio comprende a la etapa preliminar hasta la culminación de la etapa preparatoria de la investigación, conforme a lo solicitado por Corvetto.

"Disponer que la Gerencia de Administración adopte las acciones administrativas para la contratación del servicio de defensa legal, conforme al subnumeral 6.4.4 del numeral 6.4 del artículo 6 de la Directiva n.º 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” y sus modificatorias", se lee en el comunicado.

Resolución que autoriza el pago de la defensa legal de Corvetto.

Piero Corvetto en la mira de la JNJ

Al día siguiente del escándalo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario contra Corvetto, en el que se evalúa su continuidad como jefe de la ONPE.

La JNJ informó que se trata de una investigación preliminar que busca determinar responsabilidades en la demora de la entrega del material electoral y le pidió a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto.

En ese sentido, la entidad le otorgó un plazo de 10 días a Corvetto para brindar sus descargos como parte de su derecho a la defensa.

En tanto, la JNJ rechazó las versiones difundidas por algunos medios y redes sociales en las que aseguran que se habrían sostenido reuniones y contacto con José Pérez Duharte para que asuma como accesitario de la ONPE.

La presidenta de la institución, María Teresa Cabrera, afirmó que no se ha reunido ni tomado contacto ni conoce a la persona antes mencionada.

En esa misma línea, precisó que la investigación preliminar seguida contra Corvetto se inició de oficio por la decisión del Pleno de la JNJ y que se encuentra a cargo de un miembro instructor. "Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso", dijo.

Comunicado de la JNJ

Corvetto cancela sus vacaciones

El pasado 8 de abril, la ONPE aprobó mediante una resolución jefatural las vacaciones de Corvetto desde el 7 al 12 de mayo. Este descanso correspondía al periodo de trabajo 2022-2023.

Sin embargo, tras el escándalo del material electoral, el jefe de la ONPE decidió cancelarlas. La decisión se hizo oficial a través de la Resolución Jefatural n.º 000064-2026-JN/ONPE, que contó con el visto bueno de la Secretaría General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

La medida fue comunicada al gerente de la entidad electoral, Bernardo Pachas Serrano, quien iba a ser el encargado de reemplazar a Corvetto durante sus vacaciones.