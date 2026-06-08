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Eugenia Guevara, conductora de ‘La Roro’, enfurece contra Mónica Delta por polémica frase tras flash electoral: “Dice ‘pobrecitos, no saben’”

La periodista Mónica Delta genera controversia con sus declaraciones sobre los resultados del flash electoral, donde destaca que las personas pobres no tienen nada que perder.

Eugenia Guevara, conductora de La Roro Network, responde a Delta cuestionando su discurso y defendiendo el derecho al voto de las poblaciones vulnerables en el país.
Eugenia Guevara, conductora de La Roro Network, responde a Delta cuestionando su discurso y defendiendo el derecho al voto de las poblaciones vulnerables en el país. | Fotos: captura/Youtube
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La periodista Mónica Delta se encuentra en el centro de la polémica debido a una frase que lanzó tras conocer los resultados del flash electoral, que mostraban que Roberto Sánchez logró acaparar los votos del sur del país. Ante esas declaraciones, Eugenia Guevara, conductora de La Roro Network, no tardó en cuestionar el discurso de la periodista de Latina.

"Lo que hemos tenido en los últimos 10 años, además de tener muchos presidentes y una inestabilidad política, es que no ha habido una gestión clara. Y las zonas rurales se han sentido despreciadas desde esta parte del país porque no se les ha prestado atención. La población más pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada, porque no ha sido atendida por ningún gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda", expresó Mónica Delta, desatando una ola de críticas entre los usuarios, el último domingo 7 de junio.

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Eugenia Guevara cuestiona a Mónica Delta

Lo dicho por Mónica Delta se viralizó en redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue Eugenia Guevara. "Delta es una persona que no solamente cuando era joven ha sido reportera de calle, ella conoce la realidad de este país desde los años 90 y tal vez incluso desde antes. Entonces, cuando ella dice: 'Los pobres de este país no tienen nada que perder porque han sido desatendidos'. ¿Qué está diciendo? ¿Los pobres nos llevan al caos porque todo les llega al huev***? ¿Los pobres nos empujan a estas situaciones de mier** porque no tienen nada que perder, entonces, qué les importa que yo pierda mi privilegio?", comentó, un poco indignada.

"O sea, la gente pobre no tiene el derecho de votar, de ejercer su derecho, además consagrado en una Constitución que ustedes defienden a capa y espada y que no quieren moverle ni una coma. O sea, ellos no tienen el derecho de hacerse presentes en las decisiones políticas de este país una vez cada 5 años porque no tienen nada que perder. O será que nos está diciendo: 'bueno, entiendan a los pobrecitos que votan mal'", añadió como pregunta.

A pesar de la frase de Mónica, la streamer indicó que está de acuerdo en algunas cosas con Delta. "Sí, es un facto, porque los pobres hoy en el Perú no tienen nada qué perder, no tienen oportunidades de desarrollo, no tienen educación de calidad, no tienen salud de calidad, no tienen atención, no tienen contacto con un estado que los proteja. Y si eso es lo que quiso decir, facto. Pero yo siento que lo que nos está diciendo es 'pobrecitos, no saben y por eso nos empujan a esto'. Yo te he respetado toda mi vida como periodista. Me da un montón de pena. Y la verdad es que no son los pobres de este país los que nos han empujado a esta situación. Lo que nos ha empujado a esta situación es la desatención de un estado", manifestó.

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