Keiko Fujimori tras la segunda vuelta: "Tenemos que esperar las actas que vienen del extranjero"

Fujimori declaró ante la prensa esta mañana luego de la segunda vuelta electoral. Foto: captura de pantalla

Fujimori declaró ante la prensa esta mañana luego de la segunda vuelta electoral. Foto: captura de pantalla

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que aún es necesario esperar el ingreso de las actas procedentes del exterior antes de sacar conclusiones sobre el resultado de la segunda vuelta. La candidata señaló que se trasladaba al local de su partido para supervisar el avance del conteo junto a su equipo de personeros y técnicos.

Sus declaraciones se dieron durante la mañana de este 8 de junio, luego de que los primeros reportes de la ONPE mostraran una ligera ventaja de Roberto Sánchez. Ante este escenario, Fujimori evitó adelantar una posición sobre los resultados preliminares y sostuvo que mantendrá la calma hasta conocer el cómputo completo de los votos emitidos dentro y fuera del país.

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"Vamos a esperar hasta el último", expresó la excandidata presidencial al ser consultada por la diferencia registrada en los primeros porcentajes de escrutinio. Además, aseguró que enfrenta este proceso con serenidad y dijo tener "mucha fe" respecto al desenlace de la jornada electoral.

Fujimori también fue consultada sobre un eventual escenario posterior a la proclamación de resultados. En respuesta, consideró que las agrupaciones políticas con representación parlamentaria deberán dialogar para garantizar la gobernabilidad y atender el mandato expresado por los ciudadanos en las urnas.