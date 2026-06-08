Novios habrían programado su boda un año y medio antes de conocerse la fecha para la segunda vuelta electoral. | Foto: composición LR

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Lo que debía ser una noche de celebración terminó con una intervención policial. Una pareja de recién casados, en Huancayo, fue detenida durante su fiesta de matrimonio luego de que las autoridades encontraran bebidas alcohólicas en el evento, pese a que se encontraba vigente la ley seca establecida por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El último domingo 7 de junio, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente del Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Castillo.

En el marco de este proceso electoral, estuvo prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del sábado 6 de junio hasta las 8:00 a.m. del lunes 8 de junio. Pese a esta restricción, los recién casados continuaron con los festejos de su boda, lo que motivó la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron hasta el local donde se realizaba la celebración para realizar las diligencias correspondientes.

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Novios habrían planeado la boda un año y medio antes, cuando aún no se conocía la fecha de la segunda vuelta electoral

Durante la intervención policial, la novia señaló que la boda había sido organizada con un año y medio de anticipación, por lo que nunca imaginó que la fecha elegida para celebrar su matrimonio coincidiría con la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, jornada en la que regía la ley seca. Asimismo, pidió respeto por las costumbres de su comunidad y aseguró que las bebidas alcohólicas entregadas por los invitados permanecerían guardadas hasta el término de la celebración.

“Este era un evento programado. Solo estoy recepcionando (las bebidas alcohólicas que han traído mis invitados). Todo se quedará guardado hasta que nos retiremos. Solo falta de mi, como parte de nuestras costumbres (la palpa). Esto era un evento planificado hace un año y medio. Yo no tenía idea que iba haber una segunda vuelta”, señaló.

¿Cuál es la multa por no respetar la ley seca?

El incumplimiento de la ley seca puede ser sancionado con una multa de S/3.390, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Además, la norma contempla una pena privativa de la libertad de hasta seis meses para quienes infrinjan esta disposición durante el proceso electoral.