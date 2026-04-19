El crimen ha sido objeto de investigaciones desde su ocurrencia, y la detención de Tirado León busca esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. | Foto: Foto: Difusión/Sergio Verde/URPI-LR

El crimen ha sido objeto de investigaciones desde su ocurrencia, y la detención de Tirado León busca esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. | Foto: Foto: Difusión/Sergio Verde/URPI-LR

En Trujillo, la Policía Nacional capturó a Carlos Miguel Tirado León, de 33 años, señalado como el presunto autor principal del asesinato de un abogado ocurrido en marzo de 2023. La detención se realizó tras permanecer prófugo y con requisitoria vigente por su presunta participación en el crimen, según información policial.

El intervenido, conocido como alias “Canario”, fue ubicado el 14 de abril en la urbanización Monserrate, donde fue sorprendido por agentes policiales mientras se encontraba en una vivienda junto a otras personas. Tras su captura, fue trasladado a la Divincri de Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes.

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Captura del presunto implicado en crimen ocurrido en 2023

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería el principal organizador del asesinato del abogado Marco Antonio Gutiérrez Araujo, quien fue atacado a balazos a la salida de una entidad bancaria en el centro de la ciudad.

La Policía indicó que Tirado León permanecía no habido desde el momento del crimen, por lo que su ubicación y captura forman parte de las acciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Detalles del asesinato del abogado en Trujillo

El homicidio ocurrió en marzo de 2023, cuando la víctima se encontraba dentro de su vehículo tras retirar una fuerte suma de dinero de una agencia bancaria. Según testigos, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.

El caso fue investigado por unidades de criminalística desde el momento del ataque, que se produjo en una zona concurrida de la ciudad. La detención del presunto implicado se suma a las diligencias en curso para esclarecer este hecho delictivo.

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