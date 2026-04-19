HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

PNP captura al principal sospechoso del asesinato de abogado en Trujillo: presunto sicario estuvo prófugo por 2 años

La captura tuvo lugar el 14 de abril en la urbanización Monserrate en Trujillo, donde Tirado León permanecía prófugo de la justicia con requisitoria vigente.

El crimen ha sido objeto de investigaciones desde su ocurrencia, y la detención de Tirado León busca esclarecer el caso y determinar las responsabilidades.
El crimen ha sido objeto de investigaciones desde su ocurrencia, y la detención de Tirado León busca esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. | Foto: Foto: Difusión/Sergio Verde/URPI-LR

En Trujillo, la Policía Nacional capturó a Carlos Miguel Tirado León, de 33 años, señalado como el presunto autor principal del asesinato de un abogado ocurrido en marzo de 2023. La detención se realizó tras permanecer prófugo y con requisitoria vigente por su presunta participación en el crimen, según información policial.

El intervenido, conocido como alias “Canario”, fue ubicado el 14 de abril en la urbanización Monserrate, donde fue sorprendido por agentes policiales mientras se encontraba en una vivienda junto a otras personas. Tras su captura, fue trasladado a la Divincri de Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

lr.pe

Captura del presunto implicado en crimen ocurrido en 2023

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería el principal organizador del asesinato del abogado Marco Antonio Gutiérrez Araujo, quien fue atacado a balazos a la salida de una entidad bancaria en el centro de la ciudad.

La Policía indicó que Tirado León permanecía no habido desde el momento del crimen, por lo que su ubicación y captura forman parte de las acciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

PUEDES VER: Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

lr.pe

Detalles del asesinato del abogado en Trujillo

El homicidio ocurrió en marzo de 2023, cuando la víctima se encontraba dentro de su vehículo tras retirar una fuerte suma de dinero de una agencia bancaria. Según testigos, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.

El caso fue investigado por unidades de criminalística desde el momento del ataque, que se produjo en una zona concurrida de la ciudad. La detención del presunto implicado se suma a las diligencias en curso para esclarecer este hecho delictivo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

PNP presiona a Piero Corvetto: dispone reforzar seguridad fronteras y aeropuertos tras narrativa de "fraude"

LEER MÁS
Detienen a policía que habría falsificado firmas de fiscales para cobrar beneficios a investigados en Chorrillos

Detienen a policía que habría falsificado firmas de fiscales para cobrar beneficios a investigados en Chorrillos

LEER MÁS
Es falso que PNP decomisara material electoral de una casa en Tumbes tras las Elecciones Generales 2026

Es falso que PNP decomisara material electoral de una casa en Tumbes tras las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

LEER MÁS
Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sin agua hasta por 10 horas del 19 al 20 de abril en distritos de Lima: conoce horarios y zonas afectadas, según Sedapal

LEER MÁS
Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

Reniec habilita convocatoria de voluntariado para este 2026: beneficios y cuáles son los requisitos para acceder

LEER MÁS
Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

Boulevard Caminito Íntimo ya es una realidad: el nuevo punto turístico que conectará el Estadio Nacional con Matute

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PNP captura al principal sospechoso del asesinato de abogado en Trujillo: presunto sicario estuvo prófugo por 2 años

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Querido exconductor peruano de TV lo dejó todo y ahora vive aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

Sociedad

Incendio consume viviendas de seis familias en Carabayllo: “Lo perdí todo”, dice afectada con bebé en brazos

El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

266 actas de votación presidencial aún no ingresan al sistema de la ONPE: 121 son de Lima y 83 del extranjero

Ahora Nación rechaza narrativa de supuesto fraude: "Buscan desconocer el voto mayoritario del pueblo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025