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Sociedad

Hasta 10 horas sin luz: estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes el 9 y 10 de junio

Los cortes afectarán a nueve distritos de Lima, entre ellos San Juan de Lurigancho, Comas y Pueblo Libre, y alcanzarán urbanizaciones y asentamientos humanos específicos.

Cronograma de cortes de luz en Lima y Callao por trabajos de mantenimiento
Cronograma de cortes de luz en Lima y Callao por trabajos de mantenimiento | Composición LR
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Pluz Energía anunció que este martes 9 y miércoles 10 de junio realizará cortes de luz en distintos sectores de Lima y Callao como parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la red de distribución. Según la empresa, las interrupciones serán temporales y, en algunos casos, podrían prolongarse hasta 10 horas.

De acuerdo con el cronograma difundido, las restricciones alcanzarán a nueve distritos de Lima, entre ellos Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y Los Olivos, además de sectores de Pativilca, en la provincia de Barranca. Los cortes afectarán zonas específicas de urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos, en horarios que variarán según cada sector.

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Distritos de Lima y Callao sin luz: horario del corte eléctrico

Martes 9 de junio

Puente Piedra

  • Zonas afectadas: Mz. E Lt. 9, Las Vegas - Industrial.
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 5.30 p. m.

Carabayllo

  • Zonas afectadas: C. P. Chocas Alto (Mz. A, B, C, D y E).
  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. - 6.00 p. m.

Independencia

  • Zonas afectadas: Urb. Mesa Redonda, Jr. 21 de Agosto (cdras. 1 y 2), Jr. 3 de Octubre (cdra. 1), Mz. T y U, Av. Chincha (cdras. 2, 3 y 4), calle El Progreso (cdras. 3 y 4), Mz. X y Z, calle Huascarán (cdra. 2), calle Los Astronautas (cdra. 1).
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 6.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Av. Gran Chimú (cdras. 4, 11, 12 y 13), Av. Las Lomas (cdras. 1 al 4), Av. Miguel Checa Eguiguren (cdras. 11 y 12), Jr. El Curaca, Jr. El Haravicu, Jr. Huamanpoma, Jr. Los Amautas, Jr. Los Varayoc, Jr. Tahuantinsuyo, Jr. Tiahuanco, Jr. Víllac Umo, calle Ayllu y calle Inte.
  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. - 3.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas: Asoc. Ayacucho (Mz. J, M, N, O y P), Asoc. Santa Elizabeth (Mz. F), Urb. Canto Bello (Mz. T), Av. Canto Grande (cdras. 2, 25 y 26), calle Carlos III (cdra. 1), Psje. Amadeo (cdra. 1), Jr. Carlos II (cdra. 25), Jr. Juana I (cdra. 25).
  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.

Pueblo Libre

  • Zonas afectadas: Av. Bolívar (cdra. 6), Av. Paseo de los Andes (cdra. 6).
  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. - 1.00 p. m.

Pueblo Libre

  • Zonas afectadas: Av. Paseo de los Andes (cdra. 5), Av. San Martín (cdra. 6), calle José Payán (cdras. 5 y 6), calle Rodríguez de Mendoza (cdras. 2 y 3), calle Alomía Robles (cdras. 2 y 3), Jr. Moreyra y Riglos (cdra. 7), Urb. Fondo de Empleados (pasajes B, C, D y F), pasaje Olivos (cdra. 1).
  • Horario de interrupción: 10.00 a. m. - 2.00 p. m.

Barranca (Pativilca)

  • Zonas afectadas: Ca. Argentina, Jr. Ica, Ca. Ramón Castilla, Ca. Lima, Asoc. Viv. Santa Rosa y Ca. Las Monjas.
  • Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.

Miércoles 10 de junio

San Martín de Porres

  • Zonas afectadas: Urb. Barrio Obrero Piñonate, Condominio Los Cipreses, Av. 10 de Junio, Av. Caquetá, Av. del Trabajo, Av. Grau, Av. Juan XXIII, Av. Justo Pastor Bravo, Av. Las Cucardas, Av. Manuel Quimper, Av. Militar, además de calles, jirones y pasajes aledaños detallados en el aviso.
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 7.00 p. m.

Pueblo Libre

  • Zonas afectadas: Urb. La Luz, Urb. Santa Enma, Urb. Arco Iris y Urb. Río Tambo; incluye Av. Bertello, Av. Mariano Cornejo, calles Marte, Neptuno, Venus, Santa Sabina, Santa Gertrudis, Río Moche, Río Santa, Valencia, Jr. Aragón, Jr. Río Huaura y pasajes aledaños.
  • Horario de interrupción: 9.00 a. m. - 4.00 p. m.

Los Olivos

  • Zonas afectadas: A. H. Los Olivos de Pro (Mz. I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3 y N4).
  • Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 5.30 p. m.

Comas

  • Zonas afectadas: Urb. El Retablo, Coop. Primavera, Av. El Retablo, Av. Manuel González Prada, Av. Jamaica, Av. Universitaria, Av. Micaela Bastidas, Av. Los Molinos, además de calles, jirones y pasajes comprendidos en el aviso.
  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.

Rímac

  • Zonas afectadas: A. H. Villa María del Rímac, A. H. Villa San Cristóbal, Asoc. Pob. Ampl. Villa Fátima, Av. San Cristóbal, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Almagro El Joven, Jr. Ayuntamiento, Jr. Bolognesi, Jr. Francisco Pizarro y vías aledañas.
  • Horario de interrupción: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.

Barranca (Pativilca)

  • Zonas afectadas: Ca. Argentina, Jr. Ica, Ca. Ramón Castilla, Ca. Lima, Asoc. Viv. Santa Rosa y Ca. Las Monjas.
  • Horario de interrupción: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
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