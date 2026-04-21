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Cae alias 'Satanás': joven colombiano de 20 años extorsionaba a transportistas y empresarios de Gamarra

Durante la intervención, se hallaron chats y videos que evidencian la extorsión. Además, se incautaron drogas y una réplica de arma, elementos clave para las investigaciones en curso.

El implicado fue detenido en su guarida ubicada en el Cercado de Lima
El implicado fue detenido en su guarida ubicada en el Cercado de Lima | Composición LR | Latina

Alias 'Satanás' amedrentaba a sus víctimas con videos donde mostraba armas y disparaba al cielo. Se trata de Sneider David Díaz Torres (20), de nacionalidad colombiana, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en el Cercado de Lima.

De acuerdo con el coronel Carlos Morales, jefe de Homicidios de la DIRINCRI, Díaz Torres es acusado de haber integrado bandas criminales dedicadas a la extorsión contra transportistas y comerciantes de Gamarra. Asimismo, se le atribuye haber pertenecido a Los Mexicanos y a La Guerrifa Nueva Generación.

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Chats y videos extorsivos de alias 'Satanás'

El detenido operaba junto a otros delincuentes vinculados a las bandas criminales mencionadas, quienes mediante la intimidación cobraban cupos diarios. Durante la intervención, se evidenciaron chats y videos que delataban a Díaz Torres.

Pese a su corta edad, alias 'Satanás' ya había pasado por diferentes redes delictivas. “Los sujetos están vinculados a las empresas de transporte. Incluso, hay una información de inteligencia de que este sujeto habría integrado la banda de Los Mexicanos”, sostuvo Morales.

En la guarida del detenido se incautó marihuana, cocaína, una réplica de un arma de fuego, dos caserinas, tres municiones y un dispositivo móvil, clave para las investigaciones policiales.

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