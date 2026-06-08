Lima encabeza listado de las 20 mejores ciudades del mundo para comer | Composición LR / Andina

Lima encabeza listado de las 20 mejores ciudades del mundo para comer | Composición LR / Andina

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Un logro más para la gastronomía peruana. Lima fue elegida como la mejor ciudad del mundo para comer en 2026, según una encuesta realizada por el prestigioso gigante editorial Time Out. La denominada capital culinaria de América Latina encabeza el ranking internacional, superando a ciudades como Bangkok (Tailandia), Ciudad de México (México) y Londres (Reino Unido).

Para obtener este consolidado, Time Out encuestó a 24.000 residentes locales de 150 ciudades de todo el mundo y les preguntó sobre la calidad de los restaurantes y la comida, los precios asequibles de los establecimientos y la cultura de la ciudad. Luego, los editores y expertos gastronómicos de la casa editorial evaluaron los resultados e incluyeron únicamente a la ciudad mejor clasificada de cada país.

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¿Por qué Lima fue elegida la mejor ciudad del mundo para comer?

Según una reseña de la cadena CNN en español, la capital peruana fue destacada por sus preparativos hechos a base de las delicias del mar, como el reconocido ceviche, así como por la causa limeña, “un elegante plato frío de capas de papa”.

Además, se consideró que Lima fue calificada como la más económica para comer fuera de casa entre las 20 ciudades gastronómicas de la lista, lo que genera interés en quienes desean comer bien sin afectar demasiado su bolsillo.

Lista de las 20 mejores ciudades del mundo para comer

Virgina Gil, editora para Estados Unidos de Time Out, afirmó que las ciudades que integran el ranking son conocidas por sus ingredientes, sus cocinas emblemáticas y sus arraigadas tradiciones culinarias, que han influido en la forma en que la gente come en todo el mundo. Además, resaltó que no son solo lugares a los que acuden los amantes de la gastronomía, sino destinos que han atraído a viajeros en busca de excelentes comidas durante décadas.

A continuación, la lista completa de las mejores ciudades del mundo para comer en 2026, según Time Out:

Lima, Perú Bangkok, Tailandia Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Barcelona, España Ho Chi Minh, Vietnam Melbourne, Australia Beijing, China Atenas, Grecia Lisboa, Portugal Ciudad del Cabo, Sudáfrica Osaka, Japón Bangalore, India Nápoles, Italia Nueva York, Estados Unidos Hong Kong Buenos Aires, Argentina Marsella, Francia Copenhague, Dinamarca Medellín, Colombia

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