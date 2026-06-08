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Sociedad

Machu Picchu defiende su título y Perú va por nuevos reconocimientos internacionales: quedan pocas horas para votar en 'Los Oscar del Turismo"

Machu Picchu busca mantener su título como Principal Atracción Turística de Sudamérica, mientras Lima, Cusco y Máncora también compiten en varias categorías.

Los peruanos pueden votar hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial de los World Travel Awards, apoyando a Lima, Cusco y Máncora en sus respectivas categorías.
Los peruanos pueden votar hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial de los World Travel Awards, apoyando a Lima, Cusco y Máncora en sus respectivas categorías. | Foto: Andina/WTA/Composición LR
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Perú vuelve a captar la atención internacional tras ser nominado en 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, considerados por muchos como los 'Óscar del Turismo'. Entre las postulaciones más importantes figura la de Mejor Destino de Sudamérica, además de reconocimientos relacionados con gastronomía, cultura, naturaleza y turismo sostenible.

La votación permanecerá abierta solo hasta el 12 de junio, por lo que miles de peruanos aún tienen la oportunidad de apoyar al país en una competencia que reúne a los principales destinos turísticos de la región. Uno de los focos de atención está puesto en Machu Picchu, que busca mantener el reconocimiento como Principal Atracción Turística de Sudamérica.

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Machu Picchu y Perú compiten en más de 20 categorías internacionales

Las nominaciones reflejan el posicionamiento que Perú ha logrado en los últimos años gracias a su diversidad cultural, riqueza natural y reconocida gastronomía. Además de aspirar al premio de Mejor Destino de Sudamérica, el país también compite en categorías como Mejor Destino Culinario, Mejor Destino Cultural, Mejor Destino Natural y Mayor Impulsor del Turismo Sostenible.

Machu Picchu vuelve a figurar entre los favoritos en la categoría de Principal Atracción Turística de Sudamérica, un reconocimiento que ha obtenido en ediciones anteriores y que lo mantiene como uno de los lugares más visitados y admirados del continente.

Asimismo, destinos nacionales como Lima, Cusco y Máncora también aparecen en distintas categorías vinculadas al turismo urbano, cultural, de negocios, reuniones, escapadas y playas.

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Cómo votar por Perú en los World Travel Awards 2026

Las votaciones están habilitadas para el público general a través de la plataforma oficial de los World Travel Awards. Para participar, los usuarios deben registrarse con una cuenta y confirmar su correo electrónico.

Una vez completado ese paso, podrán seleccionar a Perú en las distintas categorías donde se encuentra nominado. La campaña impulsada por Promperú busca movilizar el apoyo de la ciudadanía antes del cierre del proceso, previsto para el 12 de junio.

Entre las principales nominaciones destacan Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Culinario de Sudamérica, Mejor Destino Cultural de Sudamérica, Mejor Destino Natural de Sudamérica y Principal Atracción Turística de Sudamérica para Machu Picchu.

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