Expectativas de inflación suben a 2,89% en mayo y alcanzan su nivel más alto de 2026

Analistas elevan hasta 3,5% su previsión de inflación para 2026. | Composición LR/ IA

Analistas elevan hasta 3,5% su previsión de inflación para 2026. | Composición LR/ IA

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Las expectativas de inflación continúan bajo control en el Perú, pero muestran señales de un repunte gradual. En mayo, este indicador alcanzó el 2,89%, su nivel más alto en lo que va de 2026 y el cuarto incremento mensual consecutivo, según la más reciente Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCRP).

El resultado mantiene a la inflación esperada dentro del rango meta de entre 1% y 3%, aunque coincide con una revisión al alza de las proyecciones de precios para este año por parte de analistas, entidades financieras y empresas.

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Las expectativas de inflación son uno de los indicadores más observados por el mercado, debido a que reflejan cómo perciben los agentes económicos el comportamiento futuro de los precios. Cuando estas permanecen dentro del rango objetivo del Banco Central, se interpreta que existe confianza en la capacidad de la autoridad monetaria para mantener la estabilidad de precios.

Entre enero y mayo de este año, las expectativas pasaron de 2,03% a 2,89%, acercándose al límite superior del rango meta. Pese a ello, el BCRP destacó que este indicador se mantiene anclado desde diciembre del 2023, cuando retornó a niveles compatibles con la meta tras el episodio inflacionario que afectó a la economía mundial.

Expectativas de inflación registran su mayor nivel desde inicios de año

Los resultados de la encuesta muestran una trayectoria ascendente durante los últimos meses. Luego de ubicarse en 2,03% en enero, las expectativas avanzaron a 2,14% en febrero, 2,52% en marzo, 2,82% en abril y, finalmente, a 2,89% en mayo.

Aunque el incremento ha sido gradual, el dato marca el valor más alto registrado en lo que va de 2026. El comportamiento del indicador es seguido de cerca por los agentes económicos, porque influye en decisiones de inversión, financiamiento y consumo.

Los resultados de la encuesta muestran una trayectoria ascendente durante los últimos meses.

Para el Banco Central, el hecho de que las expectativas permanezcan dentro del rango meta constituye una señal favorable, ya que reduce el riesgo de que empresas y consumidores ajusten sus decisiones ante posibles aumentos significativos de precios.

No obstante, el avance observado desde inicios de año también evidencia que los agentes económicos esperan una inflación mayor a la prevista meses atrás, un factor que coincide con la revisión al alza de las proyecciones para el cierre del 2026.

Analistas elevan hasta 3,5% su previsión de inflación para 2026

La encuesta del BCRP también reveló que los distintos grupos consultados corrigieron al alza sus estimaciones de inflación para este año.

La mayor revisión provino de los analistas económicos, que pasaron de proyectar una inflación de 2,8% en marzo a una de 3,5% en mayo. En paralelo, las entidades del sistema financiero elevaron su previsión de 2,45% a 2,95%, mientras que las empresas no financieras ajustaron su estimación de 2,3% a 2,8%.

Los analistas prevén que la inflación cierre 2026 en 3,5%, por encima del rango meta del BCRP.

Pese a estas correcciones, las perspectivas para los próximos años continúan mostrando una inflación moderada. Para 2027, las proyecciones fluctúan entre 2,25% y 2,60%, mientras que para 2028 se ubican entre 2,20% y 2,50%, según el grupo consultado.

De esta manera, los agentes económicos prevén que el aumento esperado para 2026 sería temporal y que la inflación volvería a ubicarse cómodamente dentro del rango meta en los años siguientes.

La encuesta fue realizada durante mayo entre 20 analistas económicos, 14 entidades financieras y 278 empresas no financieras. Sus resultados constituyen una de las principales referencias utilizadas para evaluar la percepción del mercado sobre la evolución futura de la economía peruana.