HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Sociedad

Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

El Gobierno recomienda vacunarse al menos dos semanas antes de viajar, debido a eventos masivos y el riesgo de importación de casos por la próxima Copa Mundial FIFA 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de diseminación del sarampión, buscando intensificar la vacunación y vigilancia en diversas regiones.
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de diseminación del sarampión, buscando intensificar la vacunación y vigilancia en diversas regiones. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional ante la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación del sarampión en diversas regiones del país. La medida busca reforzar las acciones de prevención, vigilancia y vacunación frente al incremento de casos confirmados.

A través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el sector Salud publicó la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N.° 006-2026, dirigida a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) públicas, privadas y mixtas del país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

lr.pe

Minsa advierte por riesgo de contagios durante elecciones y celebraciones masivas

Según informó el Minsa, la alerta permitirá intensificar las campañas de vacunación, fortalecer la detección y notificación oportuna de casos sospechosos, así como optimizar el diagnóstico por laboratorio y la atención de pacientes en los diferentes niveles de salud.

La cartera de Salud advirtió que en las próximas semanas se realizarán eventos de alta concurrencia, como la segunda elección presidencial de 2026, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, lo que podría incrementar el riesgo de propagación del virus debido a la alta movilización de personas.

Asimismo, el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá representa un riesgo de importación de casos, por lo que el Minsa recomendó vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar.

PUEDES VER: Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

lr.pe

Vigilancia, campañas y vacunación masiva

Entre las medidas dispuestas figuran el monitoreo diario de los avances de inmunización, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la implementación de campañas informativas para combatir la desinformación sobre las vacunas.

El sector también indicó que cuenta con un Plan de Acción para enfrentar la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de expansión en Lima Metropolitana, Callao y regiones como Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, entre otras.

PUEDES VER: ¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

lr.pe

¿Cuántos casos de sarampión hay en Perú?

De acuerdo con el último reporte oficial, hasta la Semana Epidemiológica 22, con corte al 4 de junio, se registraron 501 casos confirmados de sarampión en el país.

Los contagios se concentran en 41 distritos de ocho regiones, y Puno es la más afectada, al concentrar el 96,59% de los casos notificados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tabaco, la principal causa de muerte prevenible: 22% de los fallecimientos en Perú están relacionados con su consumo

Tabaco, la principal causa de muerte prevenible: 22% de los fallecimientos en Perú están relacionados con su consumo

LEER MÁS
Perú y Chile unen esfuerzos contra el cáncer: alertan que siete mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en el país

Perú y Chile unen esfuerzos contra el cáncer: alertan que siete mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino en el país

LEER MÁS
Congreso: Colegio de Tecnólogos rechaza creación del Colegio de Fisioterapeutas porque afectaría a 9.000 especialistas

Congreso: Colegio de Tecnólogos rechaza creación del Colegio de Fisioterapeutas porque afectaría a 9.000 especialistas

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio?

Elecciones 2026: ¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio?

LEER MÁS
Con tanque de oxígeno y asistencia médica, señora acudió a votar en Carabayllo pese a su delicado estado de salud: "Estoy feliz"

Con tanque de oxígeno y asistencia médica, señora acudió a votar en Carabayllo pese a su delicado estado de salud: "Estoy feliz"

LEER MÁS
Elecciones Generales 2026: agricultor acude a votar junto a su toro de pelea de 900 kg en Arequipa

Elecciones Generales 2026: agricultor acude a votar junto a su toro de pelea de 900 kg en Arequipa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025