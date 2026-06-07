Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de diseminación del sarampión, buscando intensificar la vacunación y vigilancia en diversas regiones. | composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional ante el riesgo de diseminación del sarampión, buscando intensificar la vacunación y vigilancia en diversas regiones. | composición LR

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El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional ante la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación del sarampión en diversas regiones del país. La medida busca reforzar las acciones de prevención, vigilancia y vacunación frente al incremento de casos confirmados.

A través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el sector Salud publicó la Alerta Epidemiológica AE-CDC-N.° 006-2026, dirigida a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) públicas, privadas y mixtas del país.

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Minsa advierte por riesgo de contagios durante elecciones y celebraciones masivas

Según informó el Minsa, la alerta permitirá intensificar las campañas de vacunación, fortalecer la detección y notificación oportuna de casos sospechosos, así como optimizar el diagnóstico por laboratorio y la atención de pacientes en los diferentes niveles de salud.

La cartera de Salud advirtió que en las próximas semanas se realizarán eventos de alta concurrencia, como la segunda elección presidencial de 2026, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, lo que podría incrementar el riesgo de propagación del virus debido a la alta movilización de personas.

Asimismo, el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá representa un riesgo de importación de casos, por lo que el Minsa recomendó vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar.

Vigilancia, campañas y vacunación masiva

Entre las medidas dispuestas figuran el monitoreo diario de los avances de inmunización, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la implementación de campañas informativas para combatir la desinformación sobre las vacunas.

El sector también indicó que cuenta con un Plan de Acción para enfrentar la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de expansión en Lima Metropolitana, Callao y regiones como Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, entre otras.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Perú?

De acuerdo con el último reporte oficial, hasta la Semana Epidemiológica 22, con corte al 4 de junio, se registraron 501 casos confirmados de sarampión en el país.

Los contagios se concentran en 41 distritos de ocho regiones, y Puno es la más afectada, al concentrar el 96,59% de los casos notificados.

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