Flash Electoral Datum: Keiko Fujimori con 50,53% y Roberto Sánchez con 49,47% en los resultados de la segunda vuelta
Tras terminar la votación, Datum informó los resultados preliminares a boca de urna entre los candidatos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.
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Resultados electorale: boca de urna, conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. | Composición LR/ Difusión
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El resultado a boca de urna de Datum indicó que Keiko Fujimori obtuvo 50,53% y Roberto Sánchez, 49,47%. Los resultados fueron difundidos a través de América TV tras culminar la segunda vuelta.
Flash electoral DATUM.