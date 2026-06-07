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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Flash Electoral Datum: Keiko Fujimori con 50,53% y Roberto Sánchez con 49,47% en los resultados de la segunda vuelta

Tras terminar la votación, Datum informó los resultados preliminares a boca de urna entre los candidatos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Resultados electorale: boca de urna, conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta de las Elecciones 2026.
Resultados electorale: boca de urna, conteo rápido de Ipsos y Transparencia de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. | Composición LR/ Difusión
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El resultado a boca de urna de Datum indicó que Keiko Fujimori obtuvo 50,53% y Roberto Sánchez, 49,47%. Los resultados fueron difundidos a través de América TV tras culminar la segunda vuelta.

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