Joven madre muere tras liposucción en Arequipa: investigan a médico sin especialidad

Una mujer de 32 años, Rebeca Llacho Ccahuana, falleció tras una liposucción en una clínica privada de Cayma, Arequipa. Los familiares denuncian complicaciones en la intervención. | Composición LR

Una mujer de 32 años, Rebeca Llacho Ccahuana, falleció tras una liposucción en una clínica privada de Cayma, Arequipa. Los familiares denuncian complicaciones en la intervención. | Composición LR

Una mujer identificada como Rebeca Llacho Ccahuana, de 32 años, madre de familia, falleció tras someterse a una liposucción la noche del viernes 17 de abril en una clínica privada del distrito de Cayma, en Arequipa. El caso es investigado por presuntas irregularidades en el procedimiento.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la paciente presentó complicaciones durante la intervención y fue trasladada al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento.

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Denuncian negligencia médica

Los deudos denunciaron que el cuerpo habría sido trasladado desde la clínica sin la presencia del personal responsable, lo que ha generado dudas sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. Por ello, exigen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se conoció que el médico que habría realizado la intervención, identificado como José David Molina Barreto (37), de nacionalidad venezolana, no figura registrado como especialista en cirugía plástica en la plataforma del Colegio Médico del Perú, sino como cirujano general. Este aspecto también forma parte de las indagaciones en curso.

Al respecto, el expresidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, señaló que este tipo de procedimientos deben ser realizados por especialistas debidamente acreditados, en cumplimiento de las normas éticas y profesionales.

Madre falleció tras operación

Según la denuncia policial presentada por la hermana de la víctima, Rebeca Llacho ingresó al establecimiento de salud alrededor de las 6:00 p.m. Horas después, familiares fueron informados de complicaciones, sin recibir detalles claros sobre su estado. Posteriormente, fueron derivados al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El Colegio Médico del Perú recordó a la ciudadanía la importancia de verificar la especialidad y habilitación de los profesionales de la salud a través de la plataforma “Conoce a tu Médico”, con el fin de prevenir riesgos y reportar posibles malas prácticas. El caso continúa en investigación por parte de las autoridades competentes.

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