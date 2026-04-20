Festividad del Señor de la Sentencia reunió a Comunidad Judicial de Arequipa

La ceremonia finalizó con reconocimientos a devotos y la donación de un cuadro del Señor de la Sentencia. Fuente: Difusión.

La ceremonia finalizó con reconocimientos a devotos y la donación de un cuadro del Señor de la Sentencia. Fuente: Difusión.

En un ambiente de recogimiento y profunda devoción, se celebró la misa por la festividad del Señor de la Sentencia, actividad organizada por la Hermandad del Señor de la Sentencia, conformada por juezas y esposas de magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

La ceremonia religiosa congregó al presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como a familiares y fieles devotos, quienes participaron con fervor en esta significativa tradición que fortalece los valores espirituales dentro de la comunidad judicial.

Durante la homilía, se destacó el mensaje de justicia, reflexión y compromiso con la verdad, valores que inspiran la labor diaria de quienes administran justicia. Asimismo, se hizo un llamado a continuar ejerciendo funciones con ética, sensibilidad humana y vocación de servicio en favor de la sociedad.

La Hermandad del Señor de la Sentencia, presidida por la Dra. Jessika Vargas de de la Cuba, reafirmó su compromiso de preservar esta expresión de fe que, año tras año, une a la familia judicial en torno a principios que trascienden lo profesional, promoviendo también la integración y el fortalecimiento de los lazos institucionales con el Ministerio Público, Tribunal de Justicia Policial Militar y las Fuerzas Armadas cuyos representantes también participaron de esta actividad solemne.

La celebración culminó con reconocimientos a los fieles devotos que durante todo el año 2025 manifestaron expresiones de fe y generosidad para con las actividades que se programan en honor a la santísima imagen.

Los mayordomos de la festividad del presente año, Nicolás Iscarra Pongo y Yanira Guitton Huamán, jueces superiores de la Corte de Arequipa, donaron un cuadro con la imagen del Señor de la Sentencia, el mismo que será entregada a una sede de provincias con el propósito de fomentar la fe en el “Patrono de los Tribunales de Justicia del Perú”.