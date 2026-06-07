Defensoría se contradice y ahora descarta un posible fraude electoral por cédulas marcadas en Lima Metropolitana
La Defensoría del Pueblo se pronunció en un primer momento denunciando "un intento de fraude" por los casos de cédulas marcadas en Lima Metropolitana. Sin embargo, horas después cambió de versión.
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La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio de 20 mesas de sufragio, las cuales fueron sustituidas, por lo que no afectó el derecho al voto de la ciudadanía. Por ello, descartó un "uso sistemático de un posible intento de fraude".
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