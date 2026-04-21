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Senamhi pronostica neblina matinal y aumento de viento en Lima y otras 7 regiones desde este 21 de abril

La alerta naranja advierte neblina y fuertes ráfagas en varios distritos costeros, provocadas por corrientes del sur y la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur.

Vientos intensos y neblina en la costa peruana hasta el jueves
Vientos intensos y neblina en la costa peruana hasta el jueves | Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó un incremento en la intensidad del viento en varios distritos costeros, de moderada a fuerte intensidad, como parte de su alerta naranja vigente desde el martes 21 hasta el jueves 23 de abril. Este fenómeno también prevé la presencia de cobertura nubosa, neblina y niebla, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según la entidad, estas condiciones responden al ingreso de corrientes del sur. Especialistas del Senamhi informaron además que la cercanía del Anticiclón del Pacífico Sur contribuirá a reforzar estas condiciones atmosféricas en la costa durante esos días.

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Regiones afectadas y velocidades previstas

El aviso meteorológico N.° 153 tendrá una duración de 61 horas y comprende posible afectación en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Para el martes 21 de abril, se esperan ráfagas con velocidades cercanas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de 33 km/h en la costa centro, aproximadamente 23 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

En tanto, para el miércoles 22 y jueves 23 de abril, se prevé un incremento de estos valores, con velocidades de hasta 37 km/h en la costa norte, cerca de 35 km/h en la costa centro, alrededor de 23 km/h en la costa sur y hasta 38 km/h en la costa de Ica.

Recomendaciones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el fin de verificar el estado de la infraestructura y prevenir riesgos para la población.

Asimismo, recomendó asegurar techos, reforzar los vidrios de las ventanas y fijar estructuras que puedan desprenderse por acción del fuerte flujo de aire. También aconsejó mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y elementos inestables.

En las zonas costeras, sugirió amarrar adecuadamente las embarcaciones para evitar incidentes. Además, recomendó usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y, ante síntomas respiratorios o reacciones alérgicas, acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención oportuna.

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