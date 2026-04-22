Parque de las Leyendas anuncia tarifa promocional única: conoce quienes pueden ingresar a bajo costo

El Parque de las Leyendas ofrece tarifas promocionales para instituciones educativas, promoviendo el aprendizaje vivencial y el contacto con la naturaleza en Lima y regiones del Perú. | Difusión

El Parque de las Leyendas ofrece tarifas promocionales para instituciones educativas, promoviendo el aprendizaje vivencial y el contacto con la naturaleza en Lima y regiones del Perú. | Difusión

El Parque de las Leyendas lanzó una tarifa promocional dirigida a instituciones educativas públicas y privadas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje vivencial y el contacto con la naturaleza.

La iniciativa invita a escolares de Lima y de diversas regiones del país a recorrer este emblemático espacio, donde podrán conocer de cerca la riqueza natural y cultural del Perú y del mundo.

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Durante la visita, los estudiantes podrán explorar las zonas temáticas de Costa, Sierra, Selva e Internacional, además del Jardín Botánico y diversas áreas con especies zoológicas y botánicas. El recorrido también incluye importantes monumentos arqueológicos dentro del recinto.

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Tarifas especiales para grupos escolares

Como parte de esta propuesta educativa, el parque estableció precios accesibles para grupos organizados. Los estudiantes de inicial, primaria y secundaria podrán ingresar pagando S/5, mientras que los docentes y padres de familia acompañantes abonarán S/10.

Para acceder al beneficio, se requiere un mínimo de 30 alumnos por grupo. La promoción está vigente de lunes a sábado y no aplica durante domingos ni feriados.

Programa para cumpleaños infantiles

El parque también impulsa el programa 'Un Cumple de Leyendas', dirigido a niños de hasta 14 años.

Esta propuesta incluye actividades lúdicas y educativas en espacios acondicionados, como talleres, recorridos guiados y dinámicas recreativas, con el fin de combinar aprendizaje y entretenimiento en contacto con la naturaleza.

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