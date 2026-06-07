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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Política

Sánchez duplica a Fujimori en resultados de voto rural: Juntos por el Perú registró un 67,8% y Fuerza Popular 32,2%

Roberto Sánchez mantiene el respaldo del sector rural con 67,8% sobre Keiko Fujimori, quien obtuvo 32,2%, según el flash electoral a boca de urna de Ipsos.

Keiko Fujimori con 32.2% y Roberto Sánchez con 67,8%, según Ipsos
Keiko Fujimori con 32.2% y Roberto Sánchez con 67,8%, según Ipsos | Foto: La República
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De acuerdo con las proyecciones a boca de urna de Ipsos, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, obtuvo 67,8% de los votos en las zonas rurales, el doble del porcentaje alcanzado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien logró 32,2% de apoyo.

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