Sánchez duplica a Fujimori en resultados de voto rural: Juntos por el Perú registró un 67,8% y Fuerza Popular 32,2%
Roberto Sánchez mantiene el respaldo del sector rural con 67,8% sobre Keiko Fujimori, quien obtuvo 32,2%, según el flash electoral a boca de urna de Ipsos.
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De acuerdo con las proyecciones a boca de urna de Ipsos, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, obtuvo 67,8% de los votos en las zonas rurales, el doble del porcentaje alcanzado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien logró 32,2% de apoyo.