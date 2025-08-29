La escultura, presentada por el Ministerio de Cultura, mide 12 cm y fue encontrada durante trabajos de conservación en la provincia de Huaura. | Foto:EFE/ John Reyes Mejía

En la ciudad de Vichama, arqueólogos encontraron una figura de arcilla que retrataba a 2 pequeños sapos, de hace más de 3.800 años. Esta única escultura pertenece a la cultura prehispánica de Caral, la cual es considerada la más antigua de América, y fue presentada ante el público este jueves por el Ministerio de Cultura. La escultura mide unos 12 cm y retrata a dos anfibios unidos por las patas posteriores, un macho y hembra de color rojo y negro.

Según las declaraciones del equipo de la Zona Arqueológica Caral, la singular figura de arcilla fue encontrada a principios de año, mientras trabajos de conservación eran realizados en la provincia Huaura, a unos 160 km al norte de Lima. Además, señalaron que la importancia de esta estatuilla es mucho más grande de lo que parece a simple vista.

Singular estatuilla de sapos que confirma el culto al agua en Caral hace 3.800 años

Tatiana Abad, jefa el sitio arqueológico Vichama, indicó que los sapos son un símbolo andino que las antiguas civilizaciones asociaban con la llegada de lluvias y la regeneración de la vida. "El sapo es un animal vinculado al culto al agua, pero ya en Vichama se había encontrado relieves murales de seres antropomorfos que son esqueléticos, cadavéricos, que mencionan un registro de esta memoria colectiva que ya pasó en Caral, un evento de cambio climático", expresó con relación a la razón por la cual esta ciudad agro pesquera no pudo continuar.

Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, reafirmó lo anterior durante la rueda de prensa, añadiendo que las imágenes del relieve del mural relatan episodios de esperanza frente a las adverdidades del cambio climático. "Esta imagen refuerza el mensaje plasmado en los relieves murales de Vichama, que narran episodios de escasez y esperanza frente a crisis ambientales provocadas por el cambio climático que enfrentó la civilización Caral".

¿Qué tan antiguo es Vichama?

A la derecha del río Huaura, el sitio arqueológico de Vichama presenta un gran número de estructuras piramidales de los años 3000-1800 a.C.

Vichama también es conocida por su gran aporte arqueológico. Uno de los sucesos más recordados fue en 2015, cuando arqueólogos descubrieron un muro con figuras cadavéricas en relieve con los estómagos vacíos y ojos cerrados.