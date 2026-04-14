HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores     
EN VIVO

Resultados ONPE en vivo: López Aliaga, Nieto y Sánchez | Epicentro Electoral - Réplica

Cultural

El MUNA, reflejo de una mala gestión

Los planes de gobierno de los candidatos de derecha no tienen en cuenta al Ministerio de Cultura. En este quinquenio se han combinado factores que hacen parecer al Mincul como un ministerio que no es necesario. Veamos.

MUNA (2021). Foto: Archivo LR.
MUNA (2021). Foto: Archivo LR.

Al momento de esta nota, el martes 14 de abril, el conteo en tiempo real de la ONPE exhibe las siguientes posiciones para el puesto presidencial: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Volvemos a repasar los planes de gobierno (disponibles en la red para los interesados) de Fuerza Popular y Renovación Popular en cuanto a cultura. Hay que tener en cuenta que la gestión cultural no es parte del discurso de ambos políticos de derecha. Esta impresión se refuerza con la relectura de sus planes de gobierno. Al respecto, indicamos lo siguiente en su momento: “Perú es un país cultural. Perú no es un país con una historia cultural a medias o por construir. Por sentido común, un país como Perú sí debe tener una entidad estatal dedicada a la administración de su cultura. Es por eso que sorprende que el Mincul haya sido borrado de algunos planes de gobierno, como el de Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Lo que RP entiende por cultura es gestión, pero una marcada por la tecnocracia sin bagaje cultural y con un desconocimiento alarmante de nuestra historia. Incluso, la palabra cultura es mencionada solo tres veces en 25 páginas. No menos desconcertante es el plan de gobierno de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. En sus 138 páginas, la cultura es mencionada 22 veces. Casi todas las referencias a la cultura están relacionadas con un potencial impacto económico. Para Keiko Fujimori, el Mincul no es necesario”.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 13/04/26 | La República - LR+

Los planes de gobierno de Jorge Nieto y Roberto Sánchez sí contemplan al Ministerio de Cultura en sus respectivos planes de gobierno. De los puntos del plan de Nieto, hay uno que sí hay que subrayar. En sus líneas de acción en cuanto a patrimonio cultural, se precisa que se llevarán a cabo inventarios. Pensemos, a saber, en la Biblioteca Nacional del Perú, que jamás ha tenido un inventario completo. Esa falta de inventario es la causa de la corrupción silenciosa que durante décadas acompaña a la primera institución cultural fundada en el país, en agosto de 1821. Mucho dinero oscuro se ha movido a razón de esa falta de inventario, hecho que ha motivado incluso exitosas obras de teatro como la de Luis Alberto León, Inbestia. Esta obra está basada en hechos reales y trata sobre el robo sistemático de libros históricos de la BNP (muy codiciados por los inescrupulosos mercaderes de saco y corbata). De los directores que ha tenido la BNP, destaquemos a dos: Ramón Mujica, que denunció el robo sistemático de libros, y Fabiola Vergara, quien en 2021 reconoció que la falta de un inventario completo era una deuda de la BNP. El resto de directores nunca hizo algo significativo sobre la falta de un inventario completo y decidió llevar la fiesta en paz, en paz con la corrupción.

Roberto Sánchez plantea reformar el Ministerio de Cultura mediante la creación de un Sistema Nacional de Cultura. Lo que se busca, principalmente, es descentralizar el Mincul. Los puntos sobre cultura son muy genéricos, pero sí tiene en cuenta al Mincul.

 

Mala gestión

Un país como Perú, se colige, requiere un museo nacional representativo. Durante mucho tiempo se discutió sobre la necesidad de tener uno acorde con los tiempos que corren, es decir, grande y moderno. El Museo Nacional (el MUNA) empezó su construcción, en el distrito de Lurín, en el año 2016, e inició sus actividades en julio de 2021, calzando con las celebraciones del bicentenario. Desde 2024, el MUNA está cerrado. Hablamos de una inversión de más de 500 millones de soles.

Desde Pedro Castillo hasta José María Balcázar, el Mincul ha tenido 10 ministros de Cultura. Desde 2024, ninguno de sus ministros ha brindado información oficial sobre un espacio como el MUNA que, a vista de todos, estaba (y sigue) dando una mala imagen por su falta de atención al público y generando, de este modo, encendidas especulaciones. A ello sumemos que una de las características incuestionables de quienes trabajan en el Mincul no ha sido el servicio público, sino la protección del puesto de trabajo (cuatro presidentes en un quinquenio ponen nervioso a cualquiera; solo vale obedecer y no decir nada). Todo esto lo ve la derecha inculta que no lee y piensa que el Mincul no sirve para nada; hay que fusionarlo con Turismo o convertirlo en una oficina de PromPerú. Situación preocupante.

 

 

Dato:

 

Gestión. Se inició la construcción del Museo Nacional durante el último tramo de la administración presidencial de Ollanta Humala, en junio de 2016.

 Sin atención. El MUNA dejó de atender al público en diciembre de 2024. El encargado del Mincul en ese tiempo era Fabricio Valencia Gibaja. Dina Boluarte ejercía la presidencia.

Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

LEER MÁS
Raúl Tola: “La posición de Mario Vargas Llosa frente a la literatura siempre fue la misma, nunca cambió”

Raúl Tola: “La posición de Mario Vargas Llosa frente a la literatura siempre fue la misma, nunca cambió”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026: la 'U' cae 2-0 en el Monumental

Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

Empieza el XII Festival de Poesía de Lima

Cultural

Empieza el XII Festival de Poesía de Lima

Literatura y militancia política: Dante Castro (1959-2026)

Las pinturas de Hugo Salazar Chuquimango, por Jorge Villacorta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez lucha por el segundo lugar y se disputa voto a voto con Nieto y López Aliaga

Nieto rechaza falsa narrativa de fraude: "Si no hay pruebas que se calle la boca porque le está haciendo daño al Perú"

Piero Corvetto responderá ante la Policía anticorrupción: jefe de la ONPE es citado a declarar este viernes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025