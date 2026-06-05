¿Qué día y a qué hora termina la ley seca por la Segunda Vuelta en las Elecciones 2026?
Las autoridades realizarán operativos para sancionar a quienes incumplan la ley seca. Además, existen otras restricciones en reuniones políticas y propaganda electoral en los días previos a los comicios.
- Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas
- Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión
La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 7 de junio en todo el país, motivo por el cual rige la denominada ley seca, una medida establecida para restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral. La disposición busca garantizar el orden público y facilitar el normal desarrollo de la jornada de votación.
Miles de ciudadanos se preguntan hasta cuándo estará vigente esta restricción y cuáles son las sanciones para quienes incumplan la normativa. La medida alcanza a establecimientos comerciales, restaurantes, bares, discotecas y cualquier local autorizado para la venta de bebidas alcohólicas.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia
¿Cuándo finaliza la ley seca por la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026?
De acuerdo con la legislación electoral peruana, la ley seca comienza 48 horas antes del inicio de la votación y culmina al mediodía del día siguiente de los comicios.
En ese sentido, para la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio, la restricción empezó a las 8.00 a. m. del viernes 5 de junio y permanecerá vigente hasta las 12.00 p. m. del lunes 8 de junio. A partir de ese horario, los establecimientos podrán retomar la venta y el expendio de bebidas alcohólicas de manera regular.
La norma forma parte de las medidas de seguridad implementadas durante cada proceso electoral y tiene como finalidad prevenir incidentes que puedan afectar la participación ciudadana o el desarrollo de la jornada democrática.
PUEDES VER: Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas
¿Qué sanciones existen por incumplir la ley seca?
Las personas que vendan o consuman bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción pueden ser sancionadas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Las autoridades electorales y policiales están facultadas para realizar operativos de fiscalización durante la vigencia de la medida.
Además de la ley seca, otras disposiciones especiales se aplican durante las elecciones, como restricciones a reuniones políticas, propaganda electoral y actividades que puedan alterar el orden público en las horas previas a la votación.