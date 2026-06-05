HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Qué día y a qué hora termina la ley seca por la Segunda Vuelta en las Elecciones 2026?

Las autoridades realizarán operativos para sancionar a quienes incumplan la ley seca. Además, existen otras restricciones en reuniones políticas y propaganda electoral en los días previos a los comicios.

La medida busca garantizar el orden público en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, y se aplica a todos los establecimientos autorizados para vender alcohol.
La medida busca garantizar el orden público en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, y se aplica a todos los establecimientos autorizados para vender alcohol. | Foto: Magnific
Escuchar
Resumen
Compartir

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 7 de junio en todo el país, motivo por el cual rige la denominada ley seca, una medida establecida para restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral. La disposición busca garantizar el orden público y facilitar el normal desarrollo de la jornada de votación.

Miles de ciudadanos se preguntan hasta cuándo estará vigente esta restricción y cuáles son las sanciones para quienes incumplan la normativa. La medida alcanza a establecimientos comerciales, restaurantes, bares, discotecas y cualquier local autorizado para la venta de bebidas alcohólicas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

lr.pe

¿Cuándo finaliza la ley seca por la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026?

De acuerdo con la legislación electoral peruana, la ley seca comienza 48 horas antes del inicio de la votación y culmina al mediodía del día siguiente de los comicios.

En ese sentido, para la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio, la restricción empezó a las 8.00 a. m. del viernes 5 de junio y permanecerá vigente hasta las 12.00 p. m. del lunes 8 de junio. A partir de ese horario, los establecimientos podrán retomar la venta y el expendio de bebidas alcohólicas de manera regular.

La norma forma parte de las medidas de seguridad implementadas durante cada proceso electoral y tiene como finalidad prevenir incidentes que puedan afectar la participación ciudadana o el desarrollo de la jornada democrática.

PUEDES VER: Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

lr.pe

¿Qué sanciones existen por incumplir la ley seca?

Las personas que vendan o consuman bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción pueden ser sancionadas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Las autoridades electorales y policiales están facultadas para realizar operativos de fiscalización durante la vigencia de la medida.

Además de la ley seca, otras disposiciones especiales se aplican durante las elecciones, como restricciones a reuniones políticas, propaganda electoral y actividades que puedan alterar el orden público en las horas previas a la votación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

¿A qué hora y qué día empieza la ley seca en Perú por la Segunda Vuelta 2026?

LEER MÁS
¿A qué hora termina la Ley Seca en Perú tras la jornada de Elecciones Generales 2026?

¿A qué hora termina la Ley Seca en Perú tras la jornada de Elecciones Generales 2026?

LEER MÁS
Ley Seca 2026 en el Perú: Todo sobre las restricciones para las Elecciones Generales y desde qué fecha empiezan a regir

Ley Seca 2026 en el Perú: Todo sobre las restricciones para las Elecciones Generales y desde qué fecha empiezan a regir

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La insólita historia de la fiscal que dejó el Ministerio Público y acabó al mando de una banda criminal por amor a un narco

La insólita historia de la fiscal que dejó el Ministerio Público y acabó al mando de una banda criminal por amor a un narco

LEER MÁS
Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

Crimen en Sullana: sicarios irrumpen en vivienda y asesinan a cuatro integrantes de una familia

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 3 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión

LEER MÁS
Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025