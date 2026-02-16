Lima y otras zonas aledañas sentirán los efectos del Anticiclón del Pacífico Sur en los próximos días, de acuerdo a reportes especializados. Cabe resaltar que este sistema de alta presión cambiará las condiciones atmosféricas a través de variaciones en la humedad, la nubosidad y la radiación solar. También mantendrá el mar frío y propiciará la presencia de niebla.

El Anticiclón del Pacífico Sur es uno de los responsables del clima característico de la costa peruana, especialmente en Lima. Al descender, impide que se formen nubes de gran desarrollo o lluvias intensas.

¿Cómo cambiará el clima tras la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur?

La presencia del Anticiclón del Pacífico Sur en el litoral central será variable en los próximos días, según reportó la cuenta especializada El Tiempo +51. Aunque habrá jornadas en las que su influencia se sentirá con mayor intensidad, las condiciones cambiarán de manera progresiva.

Amaneceres con niebla en Lima. Foto: Andina

El enfriamiento del mar mantendrá baja la temperatura superficial y favorecerá la aparición de nieblas costeras en distintos sectores de Lima. El reporte también advierte que disminuirá el ingreso de humedad desde el este, lo que permitirá días con mayor presencia de sol en comparación con la semana anterior. No obstante, durante los periodos despejados, la radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos entre las 9.30 a. m. y las 2.50 p. m., por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección en ese horario.

Lluvias de verano continuarán en Lima y el norte del Perú, advierte el Senamhi

Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones propias de la temporada continuarán en Lima y en regiones del norte como Tumbes, Piura y La Libertad, por lo menos hasta el 19 de febrero. Especialistas explicaron que estas lluvias responden al fenómeno denominado trasvase, que ocurre cuando las nubes generadas en la sierra son empujadas por los vientos hacia el litoral. Este patrón ya se manifestó en varios distritos de Lima y en el Callao durante los últimos días.

Además, se precisó que se trata de precipitaciones cortas pero frecuentes, acompañadas de altos niveles de humedad que elevan la sensación térmica.