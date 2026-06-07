Roberto Sánchez recibió flash electoral junto con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo

Horas antes de ingresar al penal de Barbadillo, Roberto Sánchez acudió a votar a una institución en San Borja. | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Horas antes de ingresar al penal de Barbadillo, Roberto Sánchez acudió a votar a una institución en San Borja. | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

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El candidato de Juntos por el Perú ingresó al penal de Barbadillo para conocer el flash electoral junto con Pedro Castillo. Tras conocerse los primeros resultados, que lo ubican en segundo lugar con un 49,3%, frente a Keiko Fujimori, que registra un 50,7%, Roberto Sánchez abandonó el recinto penitenciario fuertemente escoltado y sin pronunciarse.

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Simpatizantes brindan apoyo al líder de Juntos por el Perú fuera del local. Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Todas las mesas de votación quedaron instaladas antes del mediodía

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las 90.223 mesas de sufragio previstas para la segunda vuelta presidencial fueron instaladas en todo el país antes del plazo legal establecido: el mediodía. El reporte final se emitió a las 11.35 a. m.

Desde las primeras horas de la jornada, las oficinas descentralizadas informaron sobre la instalación de las mesas en sus respectivas jurisdicciones. Con ello, millones de ciudadanos pudieron acudir a votar con normalidad en el Perú y en el extranjero.

La entidad electoral, además, destacó el trabajo de los miembros de mesa, quienes tuvieron la responsabilidad de iniciar el proceso de votación y garantizar el desarrollo de los comicios.

Reportan cédulas marcadas y autoridades investigan los casos

Durante la jornada electoral, se reportaron casos de cédulas de votación que habrían estado marcadas antes de ser entregadas a los electores. Los reportes se registraron en distintos locales de Lima y generaron la intervención de las autoridades.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en San Martín de Porres, donde se encontraron 100 cédulas con marcas en el símbolo de Juntos por el Perú. También hubo denuncias similares relacionadas con Fuerza Popular en otro local de votación.

La ONPE, el JNE, la Fiscalía y la Policía iniciaron las investigaciones correspondientes y dispusieron el reemplazo del material observado para evitar que estas incidencias afectaran el proceso electoral.