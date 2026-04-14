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¿Hasta cuándo habrá sol y calor en Lima y otras regiones de la costa? Esto dice el Senamhi

De acuerdo con el organismo, departamentos cercanos al litoral norte podrían registrar picos de hasta 37 °C, mientras que la capital tendría valores de entre 26 °C y 30 °C, dependiendo de la cercanía de los distritos al mar. Las razones y extensión del fenómeno lo explica un especialista en esta nota.

Altas temperaturas se prolongarán por varios días, según organismo
Altas temperaturas se prolongarán por varios días, según organismo | Composición LR / Foto: Andina

Pese a que el país se encuentra oficialmente en la temporada de otoño, las altas temperaturas no dejan de presentarse en la costa peruana. Este martes 14 de abril, Lima Metropolitana alcanzó registros de 26 °C, mientras que regiones del norte como Tumbes y Piura, superaron esta cifra llegando a 27 °C y 34 °C, respectivamente.

Ante ello, La República consultó con el ingeniero Jhon Cisneros, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las razones de este fenómeno y hasta cuándo se prolongará. El experto también brindó algunas recomendaciones para evitar impactos en la piel y la salud de los ciudadanos.

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Calor se extenderá hasta el fin de semana

De acuerdo con Cisneros, las altas temperaturas diurnas se seguirán presentando, por lo menos, hasta el domingo 19 de abril, principalmente en la costa norte. "En Tumbes y Piura, se pronostican valores de entre 32 °C y 37 °C; mientras que en Lambayeque y la Libertad serán de entre 27 °C y 31 °C", indicó.

Por otro lado, en la costa central los valores oscilarán entre 26 °C y 33 °C en Áncash y la región Lima. En tanto, en Lima Metropolitana, los índices variarán entre 26 °C y 27 °C en distritos cercanos al mar (Chorrillos, Miraflores y San Borja); y entre 29 °C y 30 °C en las jurisdicciones alejadas del litoral, aunque —según precisó— "podríamos tener picos de 31 °C en algunos distritos como San Juan de Lurigancho, La Molina, Puente Piedra y Carabayllo".

Fenómeno está vinculado con calentamiento del mar

El experto del Senamhi explicó que estas condiciones están asociadas a la elevada temperatura superficial del mar. "Desde febrero nos encontramos con el desarrollo de El Niño Costero, que se caracteriza por el calentamiento del mar en la costa norte y central. Esto favorece a que se presenten estas temperaturas altas, a lo largo de la región costera", precisó.

En su último comunicado, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) señaló que este fenómeno se prolongaría hasta finales del 2026, por lo que el vocero no descartó que los registros de calor se mantengan incluso hasta el invierno. "El 16 de abril el ENFEN emitirá un nuevo comunicado y allí se precisará mucho mejor las perspectivas que se tendrán para finales del otoño e inicios del invierno", dijo.

Recomendaciones para no tener daños en la piel

Frente a este panorama y con el objetivo de reducir riesgos en la salud, el especialista sugirió a la población evitar exponerse al sol, especialmente hacia al mediodía, debido a que es el horario en el que la intensidad del calor suele alcanzar sus picos debido a la escasa nubosidad o cielo despejado.

En caso tengan que hacerlo, recomendó usar bloqueadores y protectores solares, así como lentes de sol y gorras de ala ancha, a fin de aminorar el impacto de la radiación ultravioleta, que puede traer distintas consecuencias, como quemaduras solares o piel rojiza, cáncer de piel y complicaciones en la visión que pueden producir cataratas.

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