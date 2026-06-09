Argentina vs Islandia EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional previo al Mundial 2026

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Argentina vs Islandia EN VIVO juegan HOY martes 9 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Jordan-Hare, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección argentina, capitaneada por el astro Lionel Messi, afrontará su último partido antes de su participación en el Mundial 2026. Luego de su victoria por 2-0 ante Honduras, deberá enfrentar a su similar de Islandia, país que no logró clasificar al certamen mundialista.

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia HOY por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección de Argentina e Islandia se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (10/06)

¿Qué canal transmitirá el Argentina vs. Islandia EN VIVO ONLINE?

El encuentro entre Argentina vs Islandia, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DirecTV y por la plataforma de DGO.

Alineaciones Argentina vs. Islandia:

Argentina: Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Fernández, Palacios; Simeone, Lo Celso, Almada y Lautaro Martínez.

Islandia: Valdimarsson; Thornhallsson, Thordarson, Gretarsson, Hermannsson, Tomasson; Ellertsson, Thordarson, Baldursson, Hlynsson y Willumsson.

Convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)