Científicos chilenos han identificado cómo la exposición al humo del tabaco daña los pulmones y el corazón, enfocándose en el receptor P2Y6. | Ilustración con IA/ChatGPT

Científicos chilenos han identificado cómo la exposición al humo del tabaco daña los pulmones y el corazón, enfocándose en el receptor P2Y6. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Científicos chilenos descubrieron las piezas biológicas que vinculan la exposición prolongada al humo del tabaco con daños severos en los pulmones y el corazón. El estudio, publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy en mayo de 2026, esclarece cómo el tabaquismo deteriora la salud respiratoria y cardiovascular. Respecto al hallazgo, el Dr. Diego Rojas, integrante del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile, señaló que el objetivo era esclarecer procesos que hasta ahora permanecían desconocidos en la relación entre tabaco y daño vascular.

Esta investigación cobra un impacto global porque la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) afecta a más de 210 millones de personas en el mundo. En el territorio chileno, la prevalencia de este padecimiento en mayores de 40 años llega al 14,5%, con un origen ligado al cigarrillo en casi la totalidad de los casos. Ante este panorama, la Dra. Andrea Méndez, académica de la Universidad de Las Américas, destacó que comprender los mecanismos de daño inducidos por el humo no solo ayuda a prevenir la enfermedad, sino que abre nuevas posibilidades de tratamiento.

Determinación de marcadores histológicos y moleculares de hipertrofia y fibrosis del ventrículo derecho en el modelo de EPOC. Foto: Science Direct

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¿Cómo el hallazgo de científicos chilenos sobre el humo del tabaco revoluciona la medicina cardiovascular?

Un grupo de investigadores del país austral identificó al receptor celular P2Y6 como la pieza fundamental que altera las arterias pulmonares ante los estímulos nocivos del cigarrillo. Ese componente regula la rigidez y el estrechamiento de los vasos sanguíneos en el sistema respiratorio, como lo explicó el experto Diego Rojas.

Asimismo, los científicos comprobaron que bloquear la actividad de este elemento protege el ventrículo derecho cardíaco contra la hipertrofia, una complicación crítica de la hipertensión pulmonar. La inhibición de dicha molécula frenó el remodelado vascular y atenuó la vasoconstricción provocada por el tabaquismo. Gracias a esto, el descubrimiento abre la puerta a disminuir los daños estructurales en el organismo de los pacientes.

Células perivasculares α-SMA positivas y grosor de la pared arterial en el modelo de EPOC. Foto: Science Direct

El análisis posiciona a este receptor como un blanco terapéutico prometedor para el futuro. Sobre el alcance del proyecto, la especialista Méndez afirmó que, aunque aún se trata de un estudio experimental, estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevas terapias.

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¿Puede el bloqueo del receptor P2Y6 frenar el daño pulmonar por tabaquismo?

Para comprobar la función de P2Y6, un equipo científico expuso a ratones al humo de cigarrillo durante seis meses con el fin de replicar el daño crónico de los fumadores. Tras este periodo, el grupo de expertos bloqueó la actividad del receptor mediante el compuesto experimental MRS2578, lo que permitió evaluar los efectos directos sobre los vasos pulmonares y el corazón.

Células perivasculares positivas para P2Y6 y evaluación de la coexpresión de α-SMA/P2Y6 en el modelo de EPOC. Foto: Science Direct

El análisis incluyó ecocardiografía, estudios histológicos y medición de la expresión génica. Mediante esas técnicas, se observó que la inhibición de P2Y6 protegía la estructura del pulmón y reducía la hipertrofia ventricular derecha. Ante eso, el especialista Rojas destacó que con esa investigación "logramos frenar los efectos más graves del daño inducido por el humo en el laboratorio".

A pesar de los prometedores resultados, los autores enfatizan el carácter experimental del estudio. Los próximos pasos exigen consolidar los hallazgos y validar la relevancia clínica en pacientes, una fase crucial para determinar si el bloqueo de P2Y6 se integrará en futuros tratamientos destinados a fumadores con complicaciones cardiopulmonares.