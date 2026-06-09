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Política

Resultados ONPE: Ate y SJL registran la mayoría de actas observadas en Lima Metropolitana

MARGEN. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori no han tenido una diferencia tan marcada en estos distritos, por lo que el voto pendiente de contabilizar en estas localidades podría distribuirse equitativamente entre ambos candidatos.

En Lima Metropolitana se registraron gran cantidad de actas observadas.
En Lima Metropolitana se registraron gran cantidad de actas observadas.
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El balotaje llega a su etapa decisiva. Tras concluir el escrutinio en todos los distritos de Lima, la resolución de las actas observadas podría inclinar la balanza para uno de los dos candidatos.

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En toda Lima se presentaron 874 actas observadas en los 43 distritos, mientras que 25.484 ya fueron contabilizadas, según información oficial de la ONPE.

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En el desagregado, Ate registra 184 actas en esta situación. En este distrito, la diferencia entre Keiko Fujimori y Sánchez no es muy amplia. La candidata del fujimorismo obtuvo el 55,6% frente al postulante de JP, que alcanzó el 44,4%.

Le sigue San Juan de Lurigancho con 76 actas observadas. El margen entre ambos candidatos es de 17% a favor de la cuatro veces postulante al sillón presidencial.

Actas observadas por distritos de Lima

Actas observadas por distritos de Lima

Muy distinto es el panorama en el distrito de Santiago de Surco. Aquí están pendientes de revisar 54 actas, pero el respaldo mayoritario lo recibió Fujimori con el 78,9% de la votación, hasta el cierre de edición.

Otros distritos con menor cantidad de actas observadas son San Martín de Porres (48), San Juan de Miraflores (44), Chorrillos (38), Comas (37), Lima (35) y Villa María del Triunfo (35). Cabe precisar que en ningún distrito de Lima pudo ganar Roberto Sánchez.

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Asimismo, en los distritos de Cieneguilla, Punta Hermosa y Santa María del Mar se concluyó oficialmente el conteo, porque no hubo actas observadas.

Los distritos donde Keiko Fujimori ha obtenido la mayoría de los votos son San Isidro (84%), Miraflores (81%) y San Borja (80%).

Distritos con menos actas observadas.

Distritos con menos actas observadas.

Recuento de votos

Los Jurados Electorales Especiales iniciarán el recuento de votos de las actas observadas. Los JEE de Lambayeque y Tambopata marcarán el inicio de este procedimiento.

En el caso de Lambayeque, el recuento se realiza tras detectar un error aritmético en el acta electoral de la mesa de sufragio N.° 035749, ubicada en el distrito de Olmos. La suma del total de votos emitidos en la mesa excede el total de ciudadanos que votaron, señala la Resolución N.° 02458-2026-JEE-LAMB/JNE.

Se programó la audiencia para las 10.00 a. m. del viernes 12 de junio en el JEE de Lambayeque. La sesión será transmitida de manera virtual y de libre acceso.

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En Tambopata se detectó el mismo error aritmético en dos mesas de sufragio: la N.° 067603 y la N.° 067440.

Las audiencias se realizarán en el local del JEE de Tambopata, en Puerto Maldonado. La primera está programada para las 12.00 m. del viernes, mientras que la segunda, para las 3.00 p. m.

En las resoluciones se dispone que las organizaciones políticas sean notificadas a través de sus personeros legales acreditados. Por su parte, el Ministerio Público debe designar al fiscal que estará presente durante el acto de recuento.

Esta es la última instancia para resolver un acta en disputa y la decisión es inapelable. El procedimiento de recuento de votos es inédito para estos comicios y se implementó en la primera vuelta.

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