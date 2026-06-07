Intervienen a adulto mayor por presunta invalidación de 93 cédulas de votación en colegio de Los Olivos

Autoridades policiales intervinieron a la persona que se habría identificado como personero del partido Juntos por el Perú | Composición LR

Autoridades policiales intervinieron a la persona que se habría identificado como personero del partido Juntos por el Perú | Composición LR

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Un adulto mayor identificado como Horacio Javier Huamayalli (80 años), quien aseguró ser personero del partido Juntos por el Perú, fue intervenido por la Policía Nacional durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, luego de que se detectara la presunta invalidación de 93 cédulas de votación en una institución educativa del distrito de Los Olivos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 a. m. en la institución educativa Enrique Milla Ocho, específicamente en el aula 106, donde funcionaba la mesa de sufragio N.° 061025. Según el reporte policial, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó la presencia de agentes tras advertir una presunta irregularidad durante el desarrollo de la jornada electoral.

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Presunta invalidación de 93 cédulas

Los efectivos policiales identificaron que el detenido se desempeñaba como personero acreditado de Juntos por el Perú. Durante las diligencias realizadas en el local de votación, se constató que 93 cédulas electorales habían sido marcadas, situación que provocó su inmediata invalidación por parte de los miembros de mesa.

Ante esta situación, la Policía procedió con la intervención del ciudadano por su presunta implicancia en el delito contra la voluntad popular, en la modalidad de invalidación de cédulas de votación.

Las autoridades informaron que se realizaron las diligencias correspondientes conforme a la ley para su posterior traslado a la unidad policial encargada de continuar con las investigaciones. La investigación permitirá determinar las responsabilidades correspondientes.

Medidas de ONPE

De acuerdo con la vocera de ONPE, Marisol Cuellar, se tiene material electoral de contingencia para que reemplacen a las cédulas que fueron marcadas e invalidadas a fin de proseguir con el proceso electoral. “En los locales de votaciones están fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos levantan un acta reportando esta incidencia. Sumado a esto, también están miembros del Ministerio Público, quienes se llevarán estas cédulas para abrir una carpeta de investigación”, informó para Latina.

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