HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Economía

Indecopi rematará inmuebles desde S/7,362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

Indec﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿opi realizará un remate público de inmuebles embargados en Lima Metropolitana el 30 de enero a las 8:50 a. m. en su sede central de San Borja, por infracciones de propiedad intelectual.

Indecopi empezará con la subasta de las propiedades disponibles desde el 30 de enero.
Indecopi empezará con la subasta de las propiedades disponibles desde el 30 de enero. | Foto: composición LR/Tadael/Indecopi

Indecopi anunció la realización de un remate público de diversos inmuebles ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana, los cuales fueron embargados a personas naturales y empresas que incumplieron con el pago de multas impuestas por infringir la normativa sobre el derecho de propiedad intelectual. La fecha pactada para la subasta de estas casas, departamentos y depóstios, será este 30 de enero a partir de las 8:50 a. m. en la sede central de la institución, ubicada en la Av. Del Aire 384, en el distrito de San Borja.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

lr.pe
Estos son algunos de los inmuebles que están en subasta. Foto: Indecopi

Estos son algunos de los inmuebles que están en subasta. Foto: Indecopi

¿Cuáles son los inmuebles que se encuentran en la lista de subasta?

La lista de inmuebles disponibles para el 30 de enero comprende propiedades ubicadas en distintos distritos de Lima Metropolitana, las cuales serán adjudicadas mediante remate público organizado por Indecopi.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ PERÚ NECESITA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A continuación, se presenta la lista de propiedades que se encuentran disponibles para su respectiva subasta:

  • Un departamento en Miraflores con precio base de S/ 331.040,04
  • Una casa en Lurín desde S/ 91.832,50
  • Un estacionamiento en Miraflores desde S/ 46.821,52
  • Un depósito en Santiago de Surco desde S/ 7.362,01
  • Un departamento en Ate a S/174.050,43
  • Una casa en La Molina con un precio de S/ 82.346,18
  • Una unidad inmobiliaria en Bellavista, Callao a S/ 108.596,18
  • Un local industrial ubicado en Cercado de Lima a S/ 1.030.498,41
  • Un depósito en Miraflores a S/ 8.987,41
  • Una tienda en Cercado de Lima a S/ 168.694,45
  • Un departamento en Santiago de Surco a S/ 129.843,76
  • Una casa en Puente Piedra con un precio de S/ 27.888,06
  • Un depósito en Santiago de Surco a S/10.439,99

PUEDES VER: Indecopi multa a empresas del Grupo Gloria con S/59 millones por castigar a transportistas que trasladaban cemento de la competencia

lr.pe

¿Cómo participar en la lista de inmuebles que están en subasta?

Para los interesados que deseen adquirir uno de los inmuebles que están en subasta, tendrán que acudir presencialmente a la sede central de Indecopi 20 minutos antes de la hora programada y llevar su DNI físico vigente. Asimismo, deberán acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que deseen obtener, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre de Indecopi.

En caso de que alguien vaya en representación de una persona natural o jurídica, deberá tener en cuenta que deberá presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Notas relacionadas
Indecopi sanciona al banco BBVA con S/1.5 millones por realizar llamadas spam no autorizadas

Indecopi sanciona al banco BBVA con S/1.5 millones por realizar llamadas spam no autorizadas

LEER MÁS
Lista de útiles para el año escolar 2026: lo que los colegios no pueden exigir a los padres

Lista de útiles para el año escolar 2026: lo que los colegios no pueden exigir a los padres

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
¿Eres pensionista ONP? Revisa el cronograma de pagos de febrero tras aumento aprobado hasta S/1.000

¿Eres pensionista ONP? Revisa el cronograma de pagos de febrero tras aumento aprobado hasta S/1.000

LEER MÁS
Jerí incumple cita que él mismo convocó y desaira a trabajadores de Petroperú

Jerí incumple cita que él mismo convocó y desaira a trabajadores de Petroperú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Economía

Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025