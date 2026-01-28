Indecopi empezará con la subasta de las propiedades disponibles desde el 30 de enero. | Foto: composición LR/Tadael/Indecopi

Indecopi empezará con la subasta de las propiedades disponibles desde el 30 de enero. | Foto: composición LR/Tadael/Indecopi

Indecopi anunció la realización de un remate público de diversos inmuebles ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana, los cuales fueron embargados a personas naturales y empresas que incumplieron con el pago de multas impuestas por infringir la normativa sobre el derecho de propiedad intelectual. La fecha pactada para la subasta de estas casas, departamentos y depóstios, será este 30 de enero a partir de las 8:50 a. m. en la sede central de la institución, ubicada en la Av. Del Aire 384, en el distrito de San Borja.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Estos son algunos de los inmuebles que están en subasta. Foto: Indecopi

¿Cuáles son los inmuebles que se encuentran en la lista de subasta?

La lista de inmuebles disponibles para el 30 de enero comprende propiedades ubicadas en distintos distritos de Lima Metropolitana, las cuales serán adjudicadas mediante remate público organizado por Indecopi.

TE RECOMENDAMOS ¿POR QUÉ PERÚ NECESITA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

A continuación, se presenta la lista de propiedades que se encuentran disponibles para su respectiva subasta:

Un departamento en Miraflores con precio base de S/ 331.040,04

Una casa en Lurín desde S/ 91.832,50

Un estacionamiento en Miraflores desde S/ 46.821,52

Un depósito en Santiago de Surco desde S/ 7.362,01

Un departamento en Ate a S/174.050,43

Una casa en La Molina con un precio de S/ 82.346,18

Una unidad inmobiliaria en Bellavista, Callao a S/ 108.596,18

Un local industrial ubicado en Cercado de Lima a S/ 1.030.498,41

Un depósito en Miraflores a S/ 8.987,41

Una tienda en Cercado de Lima a S/ 168.694,45

Un departamento en Santiago de Surco a S/ 129.843,76

Una casa en Puente Piedra con un precio de S/ 27.888,06

Un depósito en Santiago de Surco a S/10.439,99

¿Cómo participar en la lista de inmuebles que están en subasta?

Para los interesados que deseen adquirir uno de los inmuebles que están en subasta, tendrán que acudir presencialmente a la sede central de Indecopi 20 minutos antes de la hora programada y llevar su DNI físico vigente. Asimismo, deberán acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del bien que deseen obtener, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre de Indecopi.

En caso de que alguien vaya en representación de una persona natural o jurídica, deberá tener en cuenta que deberá presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.