Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de junio | Composición LR

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de junio | Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 9 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,480 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 9 de junio?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558