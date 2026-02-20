Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima subasta 27 lotes este 6 de marzo: conoce los requisitos para participar

Los predios, considerados con alto potencial de inversión y desarrollo urbano, se encuentran distribuidos en 6 distritos estratégicos de Lima Metropolitana. | Foto: composición LR / PNG

Los predios, considerados con alto potencial de inversión y desarrollo urbano, se encuentran distribuidos en 6 distritos estratégicos de Lima Metropolitana. | Foto: composición LR / PNG

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) anunció una nueva convocatoria pública dirigida a personas interesadas en adquirir terrenos formales dentro de la capital peruana. La propuesta contempla predios saneados y con servicios básicos, disponibles para vivienda o actividades comerciales, bajo un proceso abierto y regulado.

La organización del proceso está a cargo de Emilima, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. El gerente general de la entidad, Josué de la Torre, precisó que los lotes provienen del Fondo de Renovación Urbana y cumplen con las condiciones legales para su venta. “Se encuentran saneados, con los principales servicios básicos para que puedan cumplir el sueño de la casa propia”, indicó.

¿Cuándo se realizará la subasta pública de Emilima?

La subasta se realizará el viernes 6 de marzo de 2026, desde las 10.00 a. m., en el salón multiuso del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, en el Cercado de Lima. El proceso seguirá la modalidad de martilleo, en la que los participantes presentan sus ofertas de forma presencial. Los 27 predios se distribuyen en:

• Carabayllo

• La Molina

• Santa Rosa

• Puente Piedra

• San Juan de Lurigancho

• Punta Hermosa

Estas zonas figuran como áreas clave para la expansión urbana, por lo que los terrenos se orientan tanto a familias como a personas que evalúan proyectos comerciales o inmobiliarios.

Las áreas disponibles van desde 97,5 metros cuadrados en Carabayllo hasta 578 metros cuadrados en La Molina. Los precios base parten desde S/72.654,28, lo que amplía el rango de opciones según el tipo de proyecto que se desee desarrollar.

Requisitos y compra de bases para participar en la subasta

Para participar, los interesados deben adquirir las bases del proceso por S/50. Este trámite se puede realizar de manera presencial en las oficinas de Emilima, ubicadas en el jirón Cusco N.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, entre las 9.00 a. m. y 1.00 p. m., y de 2.00 p. m. a 5.30 p. m. También está disponible la opción virtual mediante la página web oficial de la entidad.

Además, se puso a disposición el catálogo completo de los lotes, donde se detalla la información técnica y legal de cada predio. Con ello, la entidad busca facilitar el acceso a datos claros y asegurar un proceso transparente para todos los participantes.