La nueva vía fluvial china de las Tres Gargantas incluye un sistema de canales y esclusas diseñado para aliviar la saturación actual. | Foto: Xinhua/Wu Zhizun/mejorada con IA

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China inició la construcción de un megaproyecto fluvial en el río Yangtsé, el tercer cauce más largo del planeta, ubicado en la provincia de Hubei. Esta obra responde al incremento sostenido en el tráfico de carga y modernizará la infraestructura logística de una cuenca estratégica para el crecimiento económico nacional. Su objetivo principal apunta a transformar el transporte interior de mercancías mediante vías eficientes y ecológicas.

El viceprimer ministro Ding Xuexiang presidió la inauguración de esta infraestructura clave, la cual integra el XV Plan Quinquenal (2026-2030). El alto funcionario afirmó que la iniciativa respalda metas de desarrollo hacia 2035, que incluyen la modernización socialista básicamente realizada y la transición integral del sector.

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¿Cómo transformará la nueva vía fluvial el transporte en el tercer río más largo del mundo?

La iniciativa oficial, denominada 'nueva vía fluvial de las Tres Gargantas', expandirá la navegación en el río Yangtsé a través de una megaestructura de canales y esclusas. El diseño contempla un sistema de cinco niveles y doble carril contiguo a la presa actual, instalación que se perfila como la mayor obra de tránsito interior del planeta.

Este megaproyecto surgió tras constatar la saturación del flujo logístico previo. El volumen de mercancías en dicho tramo rebasó los pronósticos oficiales y llegó en 2025 a 173 millones de toneladas, muy por encima del límite original de 100 millones de toneladas fijado para 2035.

Especialistas en ingeniería y economía respaldan la propuesta con base en análisis de viabilidad desarrollados durante una década, los cuales urgían a resolver los cuellos de botella en este estratégico corredor de carga. Asimismo, las labores técnicas contemplan la modernización de los complejos de tránsito en el dique de Gezhouba, ubicado aguas abajo del embalse principal.

¿Cuándo inicia y qué impacto tendrá el nuevo canal de las Tres Gargantas en China?

El proyecto representa el primer gran logro del XV Plan Quinquenal (2026-2030), un ciclo crucial para la modernización económica y logística del gigante asiático. Esta megaobra busca ubicar a la nación en la vanguardia del transporte fluvial de mercancías mediante el fortalecimiento del corredor económico del Yangtsé, zona que concentra cerca de la mitad del PIB nacional y una porción significativa del comercio exterior.

Con un presupuesto estimado de 77,2 mil millones de yuanes (aproximadamente 11,3 mil millones de dólares), la nueva infraestructura promete casi duplicar la capacidad de carga anual en dicho tramo hasta alcanzar las 336 millones de toneladas. Esta optimización aliviará congestiones históricas y reducirá costos para industrias y sectores exportadores vinculados a este eje acuático.

Los trabajos se extenderán por varios años; la edificación de la nueva esclusa y sus canales de aproximación tendrá un plazo de más de nueve años, mientras que las mejoras en el dique de Gezhouba concluirán en alrededor de ocho años. Asimismo, las autoridades enfatizaron el enfoque ecológico del diseño, el cual incluye medidas para proteger especies acuáticas como el esturión chino y minimizar perturbaciones ambientales.