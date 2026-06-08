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Política

Miraflores, San Isidro y Surco lideraron el ausentismo en Lima Metropolitana: más de 136 mil personas no fueron a votar

Los distritos más exclusivos de la capital concentraron la menor participación en las urnas. Para esta segunda vuelta, los niveles de ausentismo superaron el 29% en zonas residenciales de Lima Metropolitana.

Miraflores, San Isidro y Surco son los distritos que registran mayor ausentismo en Lima Metropolitana.
Miraflores, San Isidro y Surco son los distritos que registran mayor ausentismo en Lima Metropolitana. | Composición/LR
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Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco son los distritos con mayor ausentismo electoral en Lima Metropolitana, de acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 94,7%. En total, 136.896 electores de estos tres distritos no votaron.

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Miraflores encabezó la lista de inasistencia con 29,81%, lo que significa que 37.598 electores decidieron no acudir a sufragar. Le siguió San Isidro, donde el ausentismo alcanzó el 28,31%, con 21.961 ciudadanos que no votaron. Por su parte, en Santiago de Surco la inasistencia fue de 26,58%, pero, debido a su alta densidad poblacional, concentró 77.337 votantes ausentes.

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Esta tendencia de baja participación se extendió a otros puntos residenciales de Lima. Distritos como Lince registraron 27,28% de ausentismo, seguidos por Barranco con 26,48% y Jesús María con 25,63%. Incluso en zonas de Lima Centro, el porcentaje de ciudadanos que no votaron oscila entre 26% y 29%.

En contraste, la capital y los distritos de Lima Sur mostraron una mayor participación en el día de la segunda vuelta. Cieneguilla registró la menor inasistencia, con 81,70% de asistencia. En esa misma línea, en San Juan de Lurigancho acudió 78,45% de los electores; en Carabayllo, 78,35%; y en Ate, 70,58%, lo que evidencia una marcada diferencia en el comportamiento electoral entre las zonas residenciales del centro y los distritos emergentes.

Esta falta de participación se refleja con claridad al ver las cifras de toda la provincia de Lima. Según el reporte de la ONPE al 96,64% de actas contabilizadas, un total de 1.574.211 limeños no acudieron a las urnas, lo que representa 20,12% de ausentismo en la capital.

PUEDES VER: Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

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A nivel global, el último informe de participación ciudadana de la ONPE refleja que, al 94,78% de actas contabilizadas, un total de 6.567.681 peruanos no acudieron a sufragar, lo que equivale a 24,03% del electorado. Este nivel de ausentismo cobra relevancia frente al resultado actual, ya que falta menos de 5% de actas por procesar y se mantiene un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con una mínima ventaja a favor del candidato de Juntos por el Perú.

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