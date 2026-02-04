Subasta de la marca Cinestar Multicines: SUNAT rematará el nombre comercial junto con otros bienes | Foto: La Razón/ Composición LR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) subastará la cadena Cinestar Multicines. En el listado de la subasta, se indica que el valor de la cadena de cines es de S/877,891.76, aunque su marca comercial ha sido tasada en S/1,316,837.64. Esto no implica que la empresa haya quebrado, sino que ha perdido su marca, cabe recordar que, hace unos meses, su emblemático local en Benavides, en Santiago de Surco, dejó de operar. A pesar de ello, la cadena mantiene más de 15 establecimientos en todo el país.

El primer remate del año se realizará el martes 24 y jueves 26 de febrero en Lima. Se subastarán 61 propiedades, cuyo valor total alcanza los S/38.104.956, además de la marca Cinestar Multicines, estimada en S/1.316.838. Esta subasta corresponde a bienes embargados a contribuyentes que no han regularizado su situación.

Cabe precisar que unicamente se subastará el nombre comercial bajo el cual opera, debido a un embargo provocado por una falta de regularización en su situación tributaria. Además, esto no impide que Cinestar Multicines adquiera nuevamente su propia marca.

SUNAT subastará una variada gama de bienes inmuebles en febrero

La subasta incluye una amplia variedad de bienes, entre los que destacan viviendas, oficinas, estacionamientos, locales comerciales y terrenos. Estos serán vendidos en remate público a partir del 24 de febrero.

Casas : 4 en Chorrillos , 2 en San Juan de Miraflores

: 4 en , 2 en Departamentos : 3 en Jesús María , Cercado de Lima y Miraflores

: 3 en , y Oficinas : 2 en San Martín de Porres , 2 en San Borja , 1 en Jesús María, 1 en San Miguel

: 2 en , 2 en , 1 en Jesús María, 1 en Estacionamientos : 4 en Miraflores, 1 en Jesús María, 1 en Surquillo , 6 en Barranco

: 4 en Miraflores, 1 en Jesús María, 1 en , 6 en Locales comerciales : 1 en San Juan de Miraflores, 5 en Cercado de Lima

: 1 en San Juan de Miraflores, 5 en Cercado de Lima Oficinas : 2 en La Victoria y el Cercado de Lima

: 2 en y el Cercado de Lima Terrenos agrícolas : 12 en Ica , 3 en Chincha , 1 en Cañete

: 12 en , 3 en , 1 en Terreno industrial : 1 en Ventanilla

: 1 en Terrenos: 7 en Paracas, San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Lurín

¿Cómo participar en el remate de bienes?

Para participar, solo es necesario presentar tu DNI. El remate será en modalidad de “sobre cerrado”, donde el postor con la oferta más alta ganará.

Los interesados deben acudir a la sede de SUNAT, en Av. Arenales 335-357, Cercado de Lima, o registrar su participación en https://rematestributarios.sunat.gob.pe/. También pueden llamar a los números 970-589-308 y 964-408-217. La inscripción es gratuita.