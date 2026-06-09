Transparencia ratifica cifras del conteo rápido que favorecen a Sánchez: "No cambia para nada"

Transparencia ratifica cifras del conteo rápido que favorecen a Sánchez: "No cambia para nada"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, ratificó los resultados presentados en el conteo rápido del domingo 7 de junio. Esto en respuesta a la estimación de Alfredo Torres, de Ipsos, quien indicó que lo más probable es que gane Keiko Fujimori.

Al respecto, indicó que los resultados son "indistinguibles matemáticamente", por lo que la estimación que ha realizado el equipo de Ipsos se encuentra dentro del margen de error (intervalo) que ellos señalaron desde un inicio.

TE RECOMENDAMOS ¿KEIKO FUJIMORI PODRÍA GANAR LAS ELECCIONES 2026? ¿Y SÁNCHEZ? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Hay la sensación de que estamos alterando lo del domingo y esos números no van a cambiar. En el sentido de que hemos presentado dos cifras que se se colocan dentro de un margen de error, dentro de un intervalo en que esas cifras pueden ir para arriba o para abajo (¿O sea, no están cambiando las cifras del domingo entonces? No, eso no cambia para nada", dijo.

Agregó que sí han considerado los resultados del extranjero en el conteo rápido. El despliegue de la organización alcanzó Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Barcelona, Madrid y Milán.

“Hubo también desinformación un poco de que no está incluido en las mesas del extranjero y siempre ha estado presente el extranjero, tanto en la primera vuelta como en la segunda en los conteos rápidos de Ipsos y Transparencia”, anotó.

Explicó que las razones por las que fue diferente el boca de urna y el conteo rápido se debieron a que quizá las personas no quisieron admitir que votaron por Sánchez.

“Puede ser producto de la magnitud de los márgenes de error. Encuestas que se hacen a las personas a al salida de los locales de votación y el problema de ello es que muchas personas no dicen las verdad. Seguro muchas personas no quisieron decir que votaron por Roberto Sánchez”, anotó.